خطوات وشروط التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية 1443

نشرت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، وجود عدد من الوظائف لكل من يحمل شهادة البكالوريوس في تخصصات العلاج التنفسي والأطراف الاصطناعية، وأعلنت أن التقديم سيكون متاح لخريجي تلك التخصصات بداية من يوم الأربعاء 21 من ذي الحجة 1443، إلى يوم الأحد 25 من شهر ذي الحجة والموافق 20 يوليو 2022 إلى 24 يوليو 2022 عن طريق بوابة التوظيف التابعة للوزارة.

شروط التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن وجود مجموعة من الشروط التي تتطلبها تلك الوظائف وهي كالتالي:

يجب أن يقوم المتقدم بإحضار وثيقة التخرج موضح بها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج أيضا.

يجب وجود معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، ويجب إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، وذلك للحاصلين أيضا على المؤهلات الخارجية.

يشترط توفير شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية الصلاحية.

يجب توفير شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لكل من يمتلك خبرات.

طريقة التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية

يمكن التقديم على وظائف وزارة الصحة السعودية من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:

يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الصحة، ثم الضغط على بوابة التوظيف.

وبعد ذلك يتم تسجيل الدخول بالحساب الشخصي في حالة التسجيل المسبق، والتسجيل من جديد في حالة عدم وجود حساب بالفعل في موقع الوزارة.

ويجب بعد ذلك الضغط على كلمة الوظائف.

تقوم بعد ذلك بالبحث عن المسمى الوظيفي مباشرة لسرعة الوصول عن طريق كتابة مسمى الوظيفة أو التخصص في كلمات الأساس، ثم الضغط على كلمة بحث.

قم بعد ذلك بتحديد الوظيفة المطلوبة.

في الخطوة الأخيرة قم بالتقديم من خلال تعبئة البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة بشكل صحيح.

خطوات التسجيل في خدمة مديري موارد وزارة الصحة

تقوم وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة التسجيل في موقع موارد وزارة الصحة عن طريق اتباع تلك الخطوات: