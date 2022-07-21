الموارد البشرية توضح كيفية معرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك في المملكة السعودية 1443

يعد برنامج الضمان الاجتماعي من البرامج التي تفيد بشكل كبير العديد من مواطني المملكة العربية السعودية من محدودي الدخل، عن طريق تقديم راتب الدعم لهم كل شهر، وعندما يقوم المتقدم بالتسجيل في الضمان الاجتماعي يحصل كل مستفيد على رقم الضمان الخاص به، ويمكن للمتقدم الاستعلام عن هذا الرقم عن طريق منصة الضمان الاجتماعي أو التواصل على رقم الضمان الاجتماعي الموحد.

رقم الضمان الاجتماعي

في حالة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي، يحصل المتقدم على رقم الضمان وهو يساعده عند الرغبة في الاستفادة من خدمات الضمان المختلفة والتي من بينها:

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم الهوية ورقم الضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن الشكاوي أو طلب الخدمات التي يرغب فيها المتقدم من وزارة الموارد البشرية.

الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي عن طريق التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الاتصال على رقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على رقم 19911.

وبعد ذلك سوف تستمع إلى صوت آلي يبلغك بالخطوات المطلوبة.

قم بتنفيذ جميع الخطوات المطلوبة منك ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد.

قم بادخال جميع البيانات الأخرى المطلوبة منك.

ستقوم الوزارة بإرسال رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك لكي تستخدمه عند الرغبة في الاستفادة من الخدمات الحكومية.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني

يتيح برنامج الضمان الاجتماعي رقم الضمان الاجتماعي الموحد أمام جميع المستفيدين منه، مما يعمل على تسهيل التواصل النشط بين المستفيدين والبرنامج، حيث يساعدهم على التواصل في أي وقت للاستفسار عن الشكاوى أو معرفة خطوات وشروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي، ورقم الضمان الاجتماعي الموحد هو 8001222777، حيث يمكن لجميع المتقدمين من التواصل عن طريقه خلال أيام العمل، ويمكن أيضا من خلال الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي التعرف على سبب توقف الدعم الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى معرفة قيمة الدعم الذي يستحق المتقدم الحصول عليه في الشهر.