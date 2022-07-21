نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ ca.gov.sa رابط التحقق من الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ تعد أحد أشكال الخدمات الآلية التي يقدمها البرنامج، حيث تكمن أهمية خدمة استعلام حساب المواطن في أن المستفيد يستعلم عن تحديث البيانات ويتأكد من صحتها، كما أنه يستخدمها في الاستعلام عن حالة الأهلية والدفعات المالية إلى غيره، كل ذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة من الدعم، والوصول إلى الفئات المستحقة فقط، الأمر الذي يساهم في تحقيق مستهدفات برنامج حساب المواطن، التي منها إعادة توجيه الدعم الحكومي بشكل يحقق الكفاء والترشيد في الاستهلاك، لذلك وفر لتلك الفئات خدمات البوابة الإلكترونية التي من أهمها التسجيل واستعلام حساب المواطن.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ

تتيح خدمة استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ إمكانية التحقق من الأهلية عبر رابط ca.gov.sa، وقد ازداد البحث عن طريقة استعلام حساب المواطن في هذه الفترة؛ وذلك بعد صدور تصريح عبر الحساب الرسمي للبرنامج، يفيد بأنه كل من تمكن من التسجيل في حساب المواطن قبل موعد 16 يوليو، يحصل على نتائج الأهلية مع المستحقين دفعة شهر أغسطس القادمة، لذلك يتساءل الكثير من الذين حققوا ذلك الشرط، عن أسباب تأخير الإعلان عن الأهلية، وكيف يمكن الاستعلام عنها آليًا في البوابة الإلكترونية.

كيف استعلم عن حساب المواطن برقم الهوية

استعلام حساب المواطن برقم الهوية عن طريق نفاذ يكون كالتالي:

يفتح المستخدم إلى رابط حساب المواطن ca.gov.sa. يختار أيقونة الدخول من واجهة الموقع الرئيسية. يضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني. يكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في أبشر لذلك. يكتب رمز التأكيد المرسل على رقم الجوال. تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية. يبحث في القائمة عن دراسة الأهلية. يختار دراسة الأهلية، ثم ينتظر حتى تظهر بيانات المستفيد.

حساب المواطن نفاذ

أتاح برنامج حساب المواطن خدمة تسجيل الدخول عن طريق نفاذ، وهو البوابة الرسمية (النفاذ الوطني الموحد) التي أطلقتها الحكومة؛ لكي توحد إجراءات دخول المنصات الإلكترونية لكافة الوزارات والمواقع الحكومية، حيث يستخدم المستفيدين بيانات دخول منصة أبشر (اسم المستخدم وكلمة المرور) في الدخول إلى المنصة، دون الحاجة إلى التسجيل في كل منصة، وتعدد كلمات المرور، وبالتالي فعند دخول حساب المواطن يضغط المستخدم على الدخول عن طريق النفاذ الوطني، ثم يسجل بيانات المستخدم في أبشر، ثم يستكمل الخطوات الموحدة التأكيدية، وصولًا بدخول حساب المواطن.

استعلام عن بياناتي في حساب المواطن

لا تقتصر خدمة استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ على الأهلية فقط، بل بإمكان المستفيدين استخدامها في الاستعلام عن بيانات حساب المواطن، والتأكد من أنها صحيحة، حيث يشدد البرنامج بصفة مستمرة على أهمية تعديل البيانات، وأهمية تسجيل بيانات صحيحة سواء عن التابعين أو الدخل وكذلك البيانات الشخصية، وهنا يفتح المستخدم رابط البوابة الإلكترونية ca.gov.sa، ثم يسجل دخول حساب المواطن، ثم يغط على دراسة الطلب، وهنا تظهر له كافة ملفات البيانات التي حفظها عند التسجيل في البرنامج، يطلع المستفيد على البيانات، وفي حالة وجود بيانات خاطئة يجب تحديث حساب المواطن.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

كما سبق وأشرنا تحديث حساب المواطن من أهم الإجراءات التي يجب أن يحرص عليها المستفيدين؛ لما له من تأثير كبير على حالة الأهلية، التي قد تتسبب في توقف الدعم، لذلك يجب على المستحقين تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر أولًا، ثم تحديث بيانات طلب التسجيل، فمثلًا عند تغيير الحالة الاجتماعية يجب التحديث أولًا عبر أبشر، من خلال أيقونة خدماتي ثم خدمات الأحوال المدنية، ينتقل المستخدم إلى المعلومات الشخصية، ثم يعدل الحالة الاجتماعية، وبعد ذلك ينتقل إلى طلب التسجيل في حساب المواطن ثم يحدث الحالة الاجتماعية، ثم يرفق المستندات التي يحددها البرنامج.

في النهاية متابعي موقع ثقفني نكون شرحنا كيفية استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ، إلى جانب تحديث البيانات عن طريق أبشر.