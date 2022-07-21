تسجيل حافز جديد 1444 متى ينزل بعد التسجيل في طاقات

حرصت وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع صندوق هدف على إتاحة تسجيل حافز جديد أمام الشباب السعودي الجاد في إيجاد فرصة عمل مناسبة فقط، حيث أنه من أهم شروط استحقاق حافز أن يكون المتقدم جاد في البحث عن فرصة عمل مناسبة ومستدامة، لذلك يقدم صندوق هدف دعم مالي يقدر بحوالي 2000 ريال لمدة 15 شهر، في صورة راتب شهري متناقص يطلق عليها إعانة البحث عن عمل، بحيث يساعد الباحث في التنقيب عن وظيفة مناسبة، كما يقدم له فرص التدريب التي تزوده بالمهارات والإمكانات الأساسية التي تؤهله لسوق العمل.

تسجيل حافز جديد

أطلق برنامج حافز لإعانة الباحثين الجادين عن عمل، وتمكينهم من تسجيل حافز جديد، وذلك لكل مواطن سعودي تنطبق عليه شروط حافز، وقد استهدف البرنامج الشباب حديثي التخرج لمدة لا تزيد عن عامين، كما استهدف المنقطعين عن العمل لمدة لا تزيد عن عامين أيضًا، وقدم لهم العديد من المميزات؛ التي من بينها برامج التدريب والتأهيل التي تعدهم للانخراط في سوق العمل، فضلًا عن الدعم المالي الشهري، بالإضافة إلى أن التسجِيل في طاقات يساهم في ربط بيانات الملف الشخصي مع مراكز ولقاءات التوظيف، وبالتالي الاستفادة من خدمات دعم التوظيف بشكل تلقائي.

التسجيل في حافز

تتمثل طريقة التقديم على حافز طاقات في الخطوات الآتية:

الانتقال إلى رابط حافز طاقات. الضغط على برنامج حافز البحث عن عمل من البرامج المتاحة. الضغط على تسجيل مستخدم جديد، ثم الانتقال بشكل تلقائي إلى الدخول عبر النفاذ الوطني. الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور في أبشر. الحرص على تحديد نوع الهوية، ثم تسجيل البيانات المطلوبة من الاسم وكلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني. العمل على كتابة رمز التأكيد المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر بشكل صحيح. الموافقة على الشروط والأحكام. الدخول إلى حافز ثم التسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة في ملف السيرة الذاتية. إرفاق المستندات المطلوبة، ثم تقديم الطلب.

شروط حافز

التسجيل في حافز إعانة البحث عن عمل يتطلب من المستخدم مراجعة الشروط الآتية، نذكر منها:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك لأنه لا يقبل غير السعوديين.

يجب أن يكون مقيم داخل البلاد لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال فترة التقديم أو صرف إعانة حافز.

ينبغي ألا يقل العمر عن 20 عاما، ولا يزيد عن 35 عاما.

يجب ألا يشغل وظيفة في أحد القطاعين العام والخاص، وليس لديه نشاط تجاري.

يشترط ألا يكون من المستحقين لمعاش التقاعد، أو أن تنطبق عليه صرف المخصصات المالية التعويضية عن التعطل عن العمل.

يجب أن تكون لديه القدرة على العمل.

يشترط أن يكون قد أنهى فترة التعليم والتدريب.

متى ينزل حافز بعد التسجيل

بعد تسجيل حافز جديد تبدأ مرحلة دراسة الطلب، وخضوع البيانات للتقييم، وتقدير حالة المتقدمين لاستحقاق حافز، ثم يرسل البرنامج رسالة بحالة الأهلية، وعادةً ما يستغرق ذلك الأمر مدة شهرين من تاريخ التقديم، كما أنه في حالة ظهور رسالة ملتحق للمتقدم، فإنه يحصل على إعانة حافز بعد ثلاثة أشهر، وعادةً ما ينزل دعم حافز في حسابات المستفيدين في اليوم الخامس من بداية كل شهر ميلادي، وهذا الموعد ثابت، إلا إذا صادف الإجازات الرسمية، عندها يتم التنبيه بموعد صرف حافز.