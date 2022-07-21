نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تغيير المهنة برقم الإقامة ومعروفة شروط تغيير مهنة عامل وافد في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات تغيير المهنة برقم الإقامة يهتم كثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بمعرفة الخطوات التي تساعدهم على تغيير المهنة من خلال رقم الإقامة وذلك من خلال الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة السعودية لمعرفة كافة التفاصيل والخطوات المطلوبة مع إمكانية معرفة جميع المقيمين داخل البلاد ومعرفة الرسوم بكل سهولة لهذا سوف نوضح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني كافة التفاصيل المطلوبة.
خطوات تغيير المهنة برقم الإقامة
يمكنك أن تقوم بتغيير مهنة العامل الوافد من خلال الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتربية والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والضغط على الخدمات الإلكترونية.
- تقوم بالضغط على تسجيل الدخول وتبدأ بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر ثم الضغط على بوابة التثبيت.
- تقوم باختيار خدمات العمل ثم اختيار تغيير المهنة وتقوم بإضافة رقم الإقامة.
- تبدأ بتحديد المهنة الجديدة من القائمة الموجودة أمامك والضغط عليها ثم الضغط على طلب التغيير.
- سوف تصل إليك رسالة تؤكد عملية النجاح وتقوم بدفع الرسوم المستحقة وذلك من خلال اختيار طرق السداد.
- كما يمكنك الذهاب إلى مكتب الجوازات ليتم عمل تحديث لرقم الإقامة بشكل رسمي لهذه المهنة الجديدة.
رسوم تغيير المهنة
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن رسوم تغيير المهنة للعامل الوافد التي تصل إلى 1000 ريال سعودي وبالتالي يجب على الجميع سداد هذه الرسوم وبالتالي يجب الحصول على موافقة من مكتب العمل ليتم تغيير المهنة وذلك من خلال الطرق التالية:
يمكنك السداد من خلال خدمة الدفع النقدي أو عن طريق أي بنك سعودي ويمكن أيضا استخدام خدمة الفواتير.
شروط تغيير مهنة عامل وافد
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بتحديد بعض الشروط الهامة التي ينبغي توافرها لإمكانية تغيير المهنة المقيمين داخل المملكة السعودية ومن أهم هذه الشروط الآتية:
- يجب على الوافد الذي يريد أن يقوم بتغيير المهنة يمضي ثلاثة شهور على الأقل في المهنة المتواجد فيها.
- يجب أن تكون جميع البيانات صحيحة مع البيانات التي تم تسجيلها قبل ذلك في مكتب العمل.
- وجود تصريح الإقامة ساري المفعول ولا يتم الموافقة على أي مخالفة على مقدم الطلب.
- يجب أن تكون هذه المهنة الجديدة التي يريد التحويل إليها من ضمن قائمة المهن الموجودة في مكتب العمل.
- يجب أن يتواجد هذا العامل داخل المملكة السعودية في حالة تغيير المهنة مع إمكانية الحصول على موافقة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- يتم دفع رسوم الخدمة عبر الإنترنت مع عدم وجود أي مخالفة للمنشأة أو صاحبها، مع أهمية أن تكون تراخيص المنشأة سارية المفعول.
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