التقويم الدراسي كامل || موعد بداية العام الدراسي الجديد 1444 في السعودية

بعد أن انتهى العام الدراسي في المملكة العربية السعودية وانتهاء الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام والإعلان عن النتائج من خلال نظام نور، يعد أكثر التساؤلات التي شهدتها محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية هي عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 1444 وردا على ذلك قامت وزارة التعليم السعودية بنشر التقويم الدراسي للعام الجديد والإعلان عن موعد عودة الطلاب إلى المدارس في المدن السعودية المختلفة، وبذلك نعرض لكم خلال المقال تفاصيل العام الجديد والمواعيد التي تم الإعلان عنها لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

موعد بداية العام الدراسي 1444 في السعودية

وقامت وزارة التعليم السعودية بنشر بيان صحفي قامت خلاله بالإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد وذلك ردا على التساؤلات التي وردت من عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، وأعلنت الوزارة أن الدراسة سوف تبدأ في الأحد الموافق 1 صفر 1444 بالتقويم الهجري والموافق 28 أغسطس 2022 بالتقويم الميلادي، وتلك المواعيد خاصة بالبداية الفعلية للدراسة وعودة الطلاب إلى المدارس الخاصة بهم، أما المعلمين والإداريين والكوادر التعليمية فقد تقرر لهم العودة للعمل في يوم الاثنين الموافق 24 محرم 1444 بالتقويم الهجري والذي يوافق 22 أغسطس بالتقويم الميلادي، وذلك من اجل القيام بكافة التجهيزات الخاصة بالدراسة والإعداد لها بشكل جيد قبل استقبال الطلاب ببداية العام الدراسي.

التقويم الدراسي في السعودية للعام الجديد 1444

كما قامت وزارة التعليم بالإعلان عن التقويم الدراسي الخاص بالطلاب في العام الدراسي الجديد، وذلك لكي يعلم جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين كافة المواعيد الخاصة بالعملية التعليمية قبل العودة للمدارس من جديد وبعد انتهاء العطلة الصيفية التي حصل عليها الطلاب منذ أن أنهوا أخر امتحاناتهم، وجاء التقويم ومواعيد الإجازات الرسمية كالآتي: