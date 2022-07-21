شروط الحصول على الجنسية السعودية 1444

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عمر شويل - جدة شروط الحصول على الجنسية السعودية، يرغب معظم المقيمين والأجانب في المملكة العربية السعودية في الحصول على الجنسية السعودية، بالإضافة إلى ذلك يرغبوا في معرفة شروط الحصول على الجنسية، من خلال موقع ثقفني، على وجه الخصوص هذا المقال سوف يعرض لكم ذلك بالتفصيل، فابقوا معنا.

شروط الحصول على الجنسية السعودية

يحدد نظام الجنسية في المملكة العربية السعودية شروطًا معينة يجب استيفاؤها من أجل منح الجنسية السعودية للمواطنين غير السعوديين.

يمكن منح الجنسية في المملكة العربية السعودية للأجانب الذين يستوفون الشروط التالية:

للتقدم بطلب للحصول على الجنسية السعودية، يجب أن تكون شخصًا بالغًا وتم منحك حالة الإقامة لمدة 10 سنوات متتالية على الأقل.

لا بد أن يكون لديك عقل وجسم سليمين.

لم يُحكم عليك بالسجن أكثر من ستة أشهر لقيامك بأعمال سيئة وبتهمة فاحشة.

أن يكون من المهن التي تحتاجها الدولة، وهذا الشرط استثناء إذا ولد في المملكة من أم أجنبية وأب مجهول.

إثبات مصدر رزقه بالطرق القانونية.

يجيد اللغة العربية ويتحدث ويقرأ ويكتب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على طالب التجنس إرفاق طلب تصريح الإقامة وجواز السفر، أو وثيقة معدة من قبل السلطة المختصة توضح مكان الجواز. أيضا أي مستندات تتعلق بالجنسية التي حرم منها، وكل وثيقة موجودة. عليك أن تتحقق مما يجب اعتماده وفقًا للوائح هذا النظام.



شروط التجنيس السعودي لمن ولد في السعودية

تغيرت بعض النصوص عن الأشخاص الذين ولدوا في المملكة العربية السعودية، وهذا يتماشى مع المادة 7 من قانون المملكة العربية السعودية.

هذا هو اكتساب الجنسية من قبل شخص ولد في المملكة العربية السعودية.

إذا كان قد ولد في الخارج ولديه أب سعودي أو أم سعودية، فسيحصل عليه هو الآخر.

إذا كان والدك مجهول الجنسية، أو إذا ولدت في المملكة كمؤسس لأب وأم مجهولين.

لذلك فإن شروط منح الجنسية السعودية لحديثي الولادة هي كما يلي: عندما ولد داخل المملكة وخارجها ولكن والده سعودي. إذا كانت جنسية الأب مجهولة والأم سعودية. كما أضافت طفلاً مجهول البنوة، وأب مجهول وأم مؤسِّسة.

لذلك فإن شروط منح الجنسية السعودية لحديثي الولادة هي كما يلي:

شروط التجنيس الخاصة بزوج مواطنة سعودية

هناك بعض الشروط التي يجب على الزوج السعودي استيفاؤها من أجل الحصول على الجنسية:

وجود جواز سفر أصلي من المملكة العربية السعودية.

يجب أن تكون مدة الإقامة في المملكة العربية السعودية 10 سنوات متتالية أو أكثر.

إذا كانت لديه وظيفة متوفرة تتناسب مع شهادة الثانوية العامة وتحتاجها المملكة.

الدخول الشرعي إلى مملكة الزوج.

يجب أن يكون جواز سفرك ساري المفعول.

الشروط اللازمة لحصول زوجة المواطن السعودي على الجنسية

التفرغ للأزواج السعوديين.

للحصول على جنسية زوجك فقط، يجب عليك التنازل عن جنسيتك الأصلية.

لا بد أنها ولدت ونشأت في المملكة العربية السعودية.

تجاوزت فترة الزواج 10 سنوات.

يجب أن تكسب الزوجة 17 نقطة على الأقل في نظام النقاط من أجل الحصول على الجنسية السعودية.

تتميز الزوجة بحسن السلوك.

التأكد من صحة اتفاقية ما قبل الزواج، بحيث يتم أخذ الطلب المقدم وجنسيتها في الاعتبار.

شروط الحصول على الجنسية السعودية للأجانب الغير سعوديين

سوف تتعرف على حالة التجنيس في المملكة العربية السعودية، ولكن من بعض النواحي ستتعرف على الجنسية السعودية، أهم النقاط هي:

هذا هو قانون المملكة العربية السعودية الذي تم تقديمه في عام 1954 والذي يسمح للمواطنين غير السعوديين بالحصول على الجنسية السعودية وفقًا لشروط وأنظمة معينة.

وفي عام 2022 ظهر قانون آخر ينظم تجنيس كل من يستفيد منه الوطن في مجالات مثل الموهوبين المبدعين والعلماء.

تُمنح الجنسية للسعوديين على النحو التالي: كان من السكان العرب القدامى ومن سكان المملكة العربية السعودية. كان لأب وأم سعودية . المواطنون المولودين على الأراضي السعودية لم يتم تجنيسهم من جنسيات أخرى، ولم يتم تجنيسهم بحلول تاريخ إضافة الجنسية السعودية.



طريقة تقديم طلب التجنيس في السعودية

عندما يتم تقديم طلب التجنس إلى مكتب تسجيل المواطنين، تقوم السلطات بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء للتحقق من صحة الطلب والتأكيد على وجود عدة طلبات: