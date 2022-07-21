رابط تقديم الأمن العام 1443 للنساء “المرور” جندي تقديم قوات الأمن الخاصة عبر jobs.sa

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عمر شويل - جدة رابط تقديم الأمن العام 1443 أصبح من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن، كما حدث رابط تقديم الأمن البيئي 1443، وذلك بعد إعلان مديرية الأمن العام عن فتح باب التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن العام للنساء على رتبة جندي، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة من قبل الإدارة العام للمرور، وسوف يتم التسجيل في الأمن العام للنساء إلكترونياً من خلال رابط قوات الأمن الخاصة أبشر jobs.sa، لذلك يجب على من يرغب في تقديم الأمن العام نساء 1443 تجهيز كافة المستندات المطلوبة، وكذلك التسجيل في القوات الخاصة للأمن العام في الموعد المحدد، مع ضرورة ملئ وتعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية بكل دقة ودون أخطاء، ومراعاة أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة ومن واقع المستندات الرسمية، حيث أنه سيتم مطابقة هذه المستندات وفي حال عدم مطابقتها سيتم استبعاد مقدم الطلب.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام – الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) إعلان فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام - الإدارة العامة للمرور على رتبة (جندي) للكادر النسائي، عبر منصة (أبشر - توظيف) https://t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT — الأمن العام (@security_gov) July 21, 2022

رابط تقديم الأمن العام 1443 نساء

مديرية الأمن العام الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أعلنت عن فتح باب التقديم في القوات الخاصة للأمن العام نساء 1443، ووضعت الشروط اللازمة للقبول في وظائف الأمن العام على رتبة جندي، ويتم التسجيل في هذه الوظائف إلكترونياً من خلال رابط أبشر توظيف jobs.sa. عن طريق الدخول على موقع أبشر للتوظيف والنقر على أيقونة “الوظائف المتاحة”، ثم اختيار وظائف الأمن العام 1443 وتعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية، وبعد الانتهاء من التسجيل والتأكد من صحة البيانات مع التأكد من رفع المستندات المطلوبة، يتم الضغط على أيقونة “تسجيل” مع الحصول على رقم طلب التسجيل والذي يجب الاحتفاظ به.

تقديم القوات الخاصة للأمن العام إدارة المرور

تم فتح باب التسجيل في القوات الخاصة للأمن العام في إدارة المرور للعنصر النسائي على رتبة جندي. ومن المقرر أن يتم التسجيل في هذه الوظائف العسكرية لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس. وذلك بعد تحقق الشروط المطلوبة في المتقدم. ووجب التنبيه هنا على ضرورة تحري الدقة أثناء ملئ البيانات. وسوف يتم استبعاد كل من يثبت لديه اختلاف في بيانات التسجيل عند مطابقة المستندات.

شروط تقديم قوات الأمن الخاصة

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأت مع والدها في الخارج أثناء خدمته للمملكة. مشهود لها بحسن السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. يجب أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى. كما يجب أن يكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية وقت التسجيل. يشترط ألا تكون قد سبق لها التعيين في أي جهة عسكرية أو تم فصلها من أحد المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب. ألا تكون موظفة في أي جهة حكومية. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. اجتياز المتقدمة لكافة إجراءات واختبارات القبول. معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم في السعودية مع التصديق عليها.

موعد تقديم قوات الأمن العام أبشر jobs.sa

من المقرر أن يبدأ التسجيل على وظائف القوات الخاصة للأمن العام نساء 1443 يوم السبت القادم بتاريخ 24\12\1443 الموافق 23\07\2022. ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 29\12\1443 الموافق 28\07\2022.

كم راتب الجندي في الأمن العام 1444

يختلف الراتب في القوات الخاصة للأمن العام على حسب الدرجة والرتبة والمؤهل الدراسي. لكن رواتب الوظائف العسكرية على وجه العموم مرتفعة وجيدة جداً. لذلك هناك إقبال شديد في التسجيل والتقديم فيها. كما أن هناك بعض المميزات والبدلات والمكافآت الأخرى بخلاف الراتب. ويبدأ راتب جندي في الأمن العام 3220 ريال سعودي. هذا بخلاف بدل الإعاشة وبدل نقل وبدل خطر وإعاشة وعلاوة أرهاب. مع التمتع ببعض المميزات الاجتماعية الأخرى ورعاية صحية على أعلى مستوى في المستشفيات العسكرية.