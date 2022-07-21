نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1444 حيث تم فتح باب القبول بالكلية التقنية للفصل الدراسي الجديد، وقد وضعت الكلية شروطًا للتسجيل بها، وتعتبر الكلية التقنية أحد الكليات التي تتبع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالسعودية، وتركز اهتمامها على إعداد المتدربين لسوق العمل المحلي وتستقطب خريجي المدارس الثانوية ودبلومات المعاهد الصناعية.

مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1444

أعلنت الكلية التقنية عن بدء التسجيل في برامج المؤسسة للفصل الدراسي الثاني من العام التدريبي 1444، وسوف يكون التسجيل وفقًا للمواعيد الآتية:

#اقتباس | نظراً للإقبال على التسجيل في برامج البكالوريوس للبنين و البنات ، تم استحداث رابط للتسجيل من خلال : https://t.co/9Fbuq9x3ZD https://t.co/NrNfK9cu6g — التدريب التقني (@tvtcweb) #اقتباس |



نظراً للإقبال على التسجيل في برامج البكالوريوس للبنين و البنات ، تم استحداث رابط للتسجيل من خلال : https://t.co/9Fbuq9x3ZD https://t.co/NrNfK9cu6g — التدريب التقني (@tvtcweb) July 18, 2022

فتح باب القبول والتسجيل بداية من الأحد الموافق 18-12-1443.

فرز المتقدمين وإعلان المقبولين بداية من 27-12-1443 ، حتى 29-12-1443.

تسديد المستحقات المالية والقبول النهائي في الفترة من 2-1-1444 حتى 20-1-1444.

شروط التسجيل بالكيات التقنية 1444

حددت المؤسسة العامة للتدريب شروطًا ومعايير واجب توافرها للطلاب المتقدمين الذين يريدون التسجيل بالفصل الثاني من العام التدريبي 1444 على النحو الآتي:

يكون المتقدم سعودي الجنسية وأيضًا يجوز قبول غير السعوديين حسب تعليمات الكلية.

حاصلًا على الشهادة الثانوية أو شهادة الفنية أو شهادة مهنية صناعية أو الثانوية المطورة أو ما يعادلهم.

ألا يكون قد مضى على منحه للشهادة أكثر من 5 أعوام.

يكون لائق طبيًا ومتفرغ للتدريب.

لا يقل عمره عند التقديم عن 17 عام ، ولا يزيد عن 30 عام.

ألا يكون قد سبق للمتقدم الفصل من أي كلية تقنية لأي سبب.

لا يكون مفصول لأي أسباب تأديبية من أي جهة تعليمية أخرى أو تدريبية أخرى من قبل.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

وأن يستوفي الشروط المعلنة وقت التقديم.

طريقة التسجيل في الكلية التقنية

بينت الإدارة العامة للتدريب التقني فتح باب التقديم والتسجيل بالكلية على النحو الآتي:

زيارة موقع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني عبر شبكة الإنترنت.

النقر على خدمة بوابة القبول الإلكتروني.

ثم اختيار التسجيل في الكلية التقنية برنامج الدبلوم.

ثم ادخل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

ثم إرفاق المستندات المطلوبة.

والنقر على تسجيل الطلب.

بذلك نكون قد انتهينا من مقالنا حول مواعيد التسجيل في الكلية التقنية 1444 واستعرضنا شروط التسجيل والمعايير المطلوبة للتقديم على التدريب المهني بالكلية التقنية.