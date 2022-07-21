نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تصدر اهلية حساب المواطن لشهر أغسطس 2022 “المسجلين الجدد” ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تصدر اهلية حساب المواطن، من أكثر الأسئلة شيوعا وتداولا بين المواطنين والمواطنات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وخاصة الأشخاص المستجدين الذي قاموا بالتسجيل في حساب المواطن مؤخرا منذ أيام بعد القرارات الملكية بإعادة فتحه، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال على آخر الأخبار والتفاصيل التي تهمكم بخصوص دراسة الأهلية لحساب المواطن، وكيفية الاستعلام عن نتائج أهلية برنامج حساب المواطن لشهر أغسطس 2022، والتي سيتم الإعلان عنها في خلال الفترة القليلة القادمة بشهر يوليو، فتابعوا معنا.

دراسة الأهلية حساب المواطن

وقد تم صدرت العديد من الأوامر الملكية ببداية شهر يوليو 2022، والتي اقتضت بإعادة فتح التسجيل للأشخاص الغير مستفيدين من برنامج دعم حساب المواطن، وهذا لإعطاء الفرصة للمستحقين في الدخول في منظومة الدعم، وهذا في إطار مواجهة ارتفاع الأسعار الشديد الحالي والذي أدى إلى ارتفاع الحد الأدنى من المبلغ الذي يحتاجه المواطن في تلبية احتياجاته الأساسية.

وقد بدأ المواطنين بالتسجيل في البرنامج، وهذا سواء كانوا مستفيدين من أنظمة دعم أخرى مثل الضمان المطور أو غير مستفيدين.

واستمرت عمليات التسجيل بشكل كبير، والتي ما زالت مفتوحة حتى الآن بالمناسبة.

ويتسائل الأشخاص عن موعد نزول النتائج الخاصة بهم، وهذا ليتعرفوا على سيستفيدوا من الدعم أم لا.

متى تصدر اهلية حساب المواطن

وقد تم تأكيد أن المسجلين الجدد الذين ستظهر أهليتهم هذا الشهر هم من قاموا بالتسجيل قبل يوم 16 يوليو 2022، وأما بالنسبة للأشخاص الذي سجلوا بعد هذا اليوم فسيتم الإعلان عن الأهلية الخاصة بهم الشهر القادم وليس هذا الشهر.

متبقي 8 أيام على الأهليات

لحساب المواطن التسجيل بعد 8 أيام بتنتظر الأهليات لشهر التالي ! pic.twitter.com/WYRjplPMaD — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) متبقي 8 أيام على الأهليات

لحساب المواطن التسجيل بعد 8 أيام بتنتظر الأهليات لشهر التالي ! pic.twitter.com/WYRjplPMaD — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) July 8, 2022

واذا كنت متابعا للحساب الرسمي لصفحة حساب المواطن الرسمية على تويتر، ستلاحظ أنه يتم الإعلان عن الأهليات في خلال هذه الفترة، حيث تم الإعلان بالشهر الماضي بيوم 22، والشهر الذي قبله بيوم 19، وهذا ما يعني أن النتائج ستظهر في خلال فترة قليلة قادمة، ونتوقع أن تظهر خلال هذين اليومين، وهذا ما سنتابعه معكم، وفي حالة الإعلان للمستفيدين فسوف نعلمكم في التحديثات القادمة.

الاستعلام عن حساب المواطن

وفي حالة تم إعلان نتائج أهلية الدورة 57 الخاصة بتاريخ شهر أغسطس، فستحتاج إلى الدخول إلى موقع حساب المواطن لمعرفة حالة الطلب، ولذلك تابع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني أو الدخول إلى التطبيق ca.gov.sa.

سجل الدخول واكتب رقم الهوية وكلمة السر، أو اضغط على التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد.

ثم بعدها انتقل إلى بيانات الحساب.

اضغط على أيقونة في وسط ال3 أيقونات على يمين الصفحة.

ستظهر لك حالة الطلب الخاصة بك، اذا وجدت قيد الدراسة فهي لم تظهر لك.

واذا وجدت مؤهل ستجد المبلغ الذي ستحصل عليه، واما اذا وجدت غير مؤهل، فيمكنك تقديم اعتراض.

وفي حالة اذا واجهتم أي مشكلة في عملية الاستعلام أو في تسجيل الدخول فاتركوا لنا تعليقا، وسنساعدكم في أسرع وقت، حيث يسعدنا خدمتكم دوما في موقع ثقفني.