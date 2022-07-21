كم قيمة رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022 في السعودية؟.. رابط التقديم على عداد جديد se.com.sa

قيمة الرسوم المخصصة لتركيب العداد في المملكية العربية السعودية أفصحت عنها الشركة المختصة بذلك وأبانت التكاليف الخاصة لتركيب عداد كهرباء جديد، حيث أنه لا يخلو مبنى سكني أو تجاري أو حتى مصنع من العداد الكهربائي، وهنا نستعرض لحضراتكم رسوم تركيب عداد جديد كما بينتها شركة الكهرباء السعودية، وتسهيلا على المواطنين توفر الشركة إمكانية طلب تركيب عداد الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة وللمزيد من التفاصيل تابعوا التالي.

رسوم تركيب عداد الكهرباء 2022

تقدم شركة الكهرباء السعودية الكثير من الخدمات الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية لمواطني المملكة، وتسعى إلى تطوير خدماتها، وتوفر الآن خدمة طلب عداد كهربائي بشكل إلكتروني من موقع الشركة، كما أنها تقدم تلك الخدمات بتكلفة تناسب جميع فئات المواطنين ونستعرض إليكم قائمة رسوم تركيب عداد جديد كما وضحتها شركة الكهرباء، حيث تختلف رسوم التركيب حسب نوع العداد أو تبعا للمكان سواء كان مبنى سكني أو تجاري أو صناعي:

رسوم عداد سعة 150 أمبير: 26600 ريال سعودي.

رسوم عداد سعة 30 أمبير: 686 ريال سعودي.

رسوم عداد سعة 200 أمبير: 250 ريال بالإضافة إلى 175 ريال سعودي لكل كيلو/فولت.

رسوم عداد سعة 200 أمبير بقوة 76,2 فولت: 11430 ريال سعودي.

رسوم تركيب عداد سعة 200 أمبير بقوة 138 فولت وجهد يصل إلى 300/400 فولت: 24150 ريال سعودي.

رسوم تركيب عداد سعة 70 أمبير بقوة 26,67 فولت: 1600 ريال سعودي.

رسوم تركيب عداد سعة 70 أمبير بقوة 48,3 فولت: 4589 ريال سعودي.

رسوم تركيب عداد سعة 100 أمبير بقوة 38,1 فولت: 3620 ريال سعودي.

رسوم تركيب عداد سعة 100 أمبير بقوة 69 فولت: 10350 ريال سعودي.

خطوات شراء عداد كهربائي جديد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء الخطوات اللازمة لكي يتمكن المستفيدين من تركيب عداد كهرباء، من خلال اتباع الخطوات التالية، وذلك عند تلف أو الرغبة في شراء عداد جديد، يمكن الآن طلب عداد كهربائي جديد من الموقع الإلكتروني من خلال الخطوات التالية: