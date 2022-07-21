نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم ريف العسل وكم مبلغ دعم ريف للعسل وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف العسل، يعتبر ريف، عبارة عن برنامج تم اطلاقة من أجل مساعدة الأسر، وربات البيوت، وكذلك العاطلين، فيستطيع هذا البرنامج تقديم الدعم لهذه الطوائف، من أجل منهم فرصة النهوض بحرفتهم، وبالمهن التي يعملون بها، يشرف على هذا البرنامج، الحكومة بالمملكة العربية السعودية، متمثلة في وزارة البيئة والمياه، حيث تسعى إلى تحسين الأحوال المعيشية لهم، بل والنهوض بوضعهم الاقتصادي.

دعم ريف العسل

يعتبر الهدف الأساسي لبرنامج ريف، هو القيام بدعم تلك الأسر الريفية، أو التي تعمل بمجال الزراعة، وذلك حتى يتحسن حال الزراعة، ويتطور القطاع الريفي بشكل كبير عن ذي قبل.

يقوم برنامج ريف بدعم هذه الفئة، والتي تضم العديد من القطاعات، سواء تربية النحل، وإنتاج العسل، والذين ينتجون البخور، وأيضًا القيام بإنتاج البن العربي، وكذلك تجارة الورد، وزراعة الفاكهة، والخضروات.

حيث يكون الدعم من أجل العمل على إمكانية الرفع من كفاءة هؤلاء الريفيين، بل والعمل على الرفع من نسبة إنتاجهم، حيث أن ذلك سوف يعود عليهم بالنفع بشكل كبير، بل ويمدهم بالمزيد من الأموال.

كم مبلغ دعم ريف للعسل

ويأتي هذا الدعم بنسبة %10، وذلك من إجمالي المبلغ المحدد لرأس المال، في الطلب الذي يقدمه المستفيد، فيكون أكبر مبلغ للدعم هو 54 ألف ريال سعودي.

شروط دعم العسل ريف

على جميع المتقدمين أن يكونوا السعوديين الأصل، أو يكونوا من حملة بطاقات التنقل.

أقل عمر للمتقدم 21 عام.

يكون لديه مهنة بأحد القطاعات التي يتم دعمها.

ألا يكون المتقدم يعمل في السلك الحكومي، أو الخاص.

ألا يتخطى الدخل الشهري 6000 ريال شهريًا.

لابد أن يستوفي المتقدم جميع الأوراق التي تفيد أهليته، وتكون جميعها صحيحة، وتستخرج من الهيئة الحكومية المختصة.

يجب أن تقوم الأسرة، باستخراج الوثيقة الخاصة بممارسة العمل الحر.

يعتبر الحد الأقصى لبرامج الدعم الذي يكون مسجل بها المتقدم 3 فقط.

يجب ألا يتعدى مبلغ الاستحقاق من الدعم 54 ألف ريال.

في ختام تلك المقال نكون قد ألممنا بكافة المحاور التي تدور حول دعم ريف العسل، كما أننا ننصحك عزيزي القارئ، بأن تكون أوراقك، وبيانات التي قوم بتقديمها، صحيحة، وذلك حتى يتم قبول طلبك.