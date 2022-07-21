شروط حساب المواطن للمتزوجه 1444 بعد أعاده فتح التسجيل

تعد شروط حساب المواطن للمتزوجه 1444 من أكثر الأسئلة التي يتكرر طرحها بعد إعادة تسجيل بمجب سمو ملكي، ويطبق بعد التعديل على نظام الدعم المادي حساب المواطن، والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن يوفر الدعم المالي للعديد من الفئات المختلفة من الأسر المتضررة ضمن هذه الفئات، هناك مجموعة فرعية من الزوجات اللواتي يمكنهن الاستفادة من مخطط حساب المواطن المسجلة، والحصول على دعم شهري مستدام.

شروط حساب المواطن للمتزوجه 1444

والجدير بالذكر أنه تم إدخال العديد من التعديلات على نظام حسابات المواطنين، من أبرزها تقديم خادم الحرمين الشريفين ما يقرب من 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى زيادة الراتب الشهري للمستفيدين حتى نهاية السنة المالية الحالية، يتم دعم مجموعات مختلفة من الأفراد، ينص النظام على أنه يمكن تسجيل الزوجة في حساب المواطنة بشرط أن تستوفي بعض شروط حساب المواطن للمتزوجه المحددة أدناه:

يجب أن يكون المرشحون للتسجيل في حسابات الجنسية من النساء اللواتي تخلى عنهن أزواجهن.

بالإضافة إلى أن المرأة كانت متزوجة من رجل غير سعودي الجنسية والأصل والأصل.

وعند سجن أزواج النساء اللائي يتقدمن بطلب للحصول على دعم حساب المواطن.

هذه السيدة متزوجة من رجل فاقد الاهلية.

في حالة عدم وجود الزوج وعدم وجود كفيل، يمكن للمرأة الحصول على دعم من حساب المواطن.

رابط التسجيل في حساب المواطن

النساء اللواتي يستوفين متطلبات التسجيل في برنامج حساب المواطن مؤهلين للحصول على الدعم المالي بعد التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى رابط بوابة حساب المواطن.

من القائمة الرئيسية ، انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول.

ثم يتم تسجيل الدخول باسمك وكلمة المرور.

انقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

ثم حدد خيار التسجيل الجديد في حسابات المواطنة.

من الحقول المتاحة لك ، يجب إدخال البيانات بشكل صحيح.

بعد التأكد من جميع البيانات المدرجة ، يجب النقر فوق علامة التبويب “إرسال الطلب”.

قنوات حساب المواطن

يوفر برنامج حساب المواطن 4 قنوات للمستفيدين من البرنامج والمسجلين الجدد للتواصل مع فريق الدعم الفني لإرسال شكاوى واستفسارات حول برنامج الدعم الإضافي، يرجى الاتصال بـ: