يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين عن استعلام إمكان الراجحي برقم الهوية وطريقة الحصول على التمويل بأسرع وقت اللازم لتلبية متطلباتهم المختلفة، ولكن يجب على المستفيدين استيفاء بعض الشروط الأساسية من أجل تلبية المتطلبات والدفع دون تحويل الراتب أو وجود كفيل، أي التمويل متاح، بالإضافة إلى التغلب على بعض العقبات الأخرى لتسريع عملية التبادل.

استعلام إمكان الراجحي برقم الهوية

يمكن للعملاء استعلام إمكان الراجحي برقم الهوية الخاص بهم باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة إمكان الراجحي.

انقر فوق “نوع التمويل”.

اختر طريقة التمويل التي تريدها (إضافية أو صغيرة).

سيتم نقلك إلى صفحة جديدة لإدخال البيانات.

أدخل رقم الهوية.

ثم “استعلام عن إمكان الراجحي”.

يمكنك أيضا التحقق من خلال موقع “حاسبة التمويل”.

شروط قرض إمكان الراجحي 1444

يجب أن يكون هذا الشخص سعودي الجنسية.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

يتمتع المستفيد بتاريخ ائتماني جيد.

الشخص الذي يعمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مدني أو متقاعد.

إذا كان مقدم الطلب يعمل في القطاع الخاص، يجب أن يكون قد عمل لمدة ستة أشهر، وهي نفس شروط التمويل الميسر.

لا يلزم تحويل الراتب أو يكون هناك كفيل لمقدم الطلب.

رقم شركة إمكان للتمويل المجاني

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء إمكان الراجحي من خلال الرقم الموحد المخصص للشركة (920011038) للاستعلام وطرح جميع الأسئلة من العملاء أو من خلال emkanfinance.com.sa.

تحميل تطبيق إمكان الراجحي

يمكنك تحميل تطبيق إمكان الراجحي من خلال:

قم بتثبيت التطبيق على هاتفك.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات الخاصة بك.

قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة للتطبيق الخاص بك.

ثم انتظر حتى يوافق الرد على التمويل.

يجب عليك تحديد مبلغ ومدة التمويل.

أخيرًا، يجب عليك اختيار طريقة الدفع الإلكترونية المناسبة لك.

طلب تمويل إمكان الراجحي

أعلنت شركات الراجحي عن حلول للعديد من المشاريع الصغيرة والكبيرة ويبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الحصول على تمويل إمكان الراجحي وإليك الخطوات: