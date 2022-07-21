نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنيو الجديد لمطعم البيك بكافة الفروع في المملكة 2022 في المقال التالي
منيو مطعم البيك، يقوم مطعم البيك للوجبات السريعة بالسعودية بتقديم أشهى المأكولات والوصفات التي تعتمد على الدجاج المقدم بتتبيلة البيك السرية والشهية وبجودة عالية لا تقدم سوى في مطعم البيك، ومن خلال منيو مطعم البيك الجديد يمكننا التعرف على كافة تلك الوصفات المختلفة وأسعارها الجديد بعد التعديل كما ومن خلال المنيو يمكن طلب الطعام منزليًا في أي وقت بعد التواصل مع خدمة العملاء للمطعم.
أسعار الوجبات في البيك 2022 بجميع الفروع
هناك العديد من أصناف الوجبات المختلفة المتاحة في مطعم البيك والتي تلقى الكثير من الإعجاب بين رواد مطعم البيك بمختلف الفروع الموجودة في السعودية وتعتبر الأصناف التالية أشهر الأصناف التي تلقى الطلب المستمر في البيك وأسعارها هي:
منيو وجبات مطعم البيك 2022
- برجر دجاج فيليه: عبارة عن قطعة من دجاج البيك حجمها كبير مضاف لها مخلل الخيار المقرمش وبالتأكيد مع صوص البيك المميز وهناك البرجر الهادي وهناك الحار والسعر لكليهما واحد وهو 6.5 ريال.
- ساندوتش بيج بيك: الحل الأمثل لسد الجوع في دقائق فهو يحتوي على عدة شرائح من صدور الدجاج اللذيذة مضاف لها خيار مخلل مع سلطة خضروات طازجة بالإضافة إلى المكون السري الشهي صلصة البيك وأصبح سعر الساندوتش 16 ريال.
- فيليه سمك ساندوتش: ليست جميع أصناف البيك عبارة عن دجاج فقط فهناك أصناف أخرى لمحبي الأكلات البحرية مثل فيليه السمك وعبارة عن قطع من السمك الفيليه في خبز عربي مضاف له أصابع البطاطس المقلية وصوص البيك الشهي المختلف والسعر الجديد 10.5 ريال الحار والعادي.
- وجبة دجاج مسحب: تعتبر الوجبة الأشهر في منيو البيك عبارة عن عدة أجزاء من صدور الدجاج المقرمشة من سبع إلى عشر قطع مقدم معها بطاطس مقلية على طريقة البيك وصلصة البيك الشهية وهناك المذاق الحار والمذاق العادي السبع قطع سعرهم 18 ريال والعشر قطع سعرهم 21 ريال.
- وجبة جمبري اقتصادية: تلك الوجبة مناسبة للكثير من العملاء الذي يرغبون في وجبة مشبعة وبسعر أقل لهذا فهي وجبة اقتصادية عبارة عن قطع من الجمبري المقلي ذات الحجم الصغير سعرها للنوعين الحار والعادي هو 28 ريال.
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