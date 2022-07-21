طباعة مشهد ضماني my.gov.sa والحصول عليه إلكترونيا في لحظة واحدة عبر بوابة خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث قامت الوزارة بتوفير العديد من الخدمات الفورية للمستخدمين والتي يتم توفيرها في أوقات محددة من أيام الأسبوع، وتقوم الوزارة بتوفير العديد من الخدمات التي من شأنها تيسير الحياة على مستفيدي خدمات الوزارة على أن تكون جميع تلك الخدمات إلكترونية عبر الرابط لرسمي للوزارة أو بالاتصال على رقم الضمان الاجتماعي الموحد.

طباعة مشهد ضماني my.gov.sa خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 1444

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير العديد من الخدمات الفورية للمستفيدين، حيث يكون من شأنها التيسير على المتعاملين وخاصة من كبار السن أو مستفيدي التأمينات، كما تقوم بتوفير خدمات خاصة لمستفيدي التأهيل الشامل من المعاقين والايتام وتستهدف بالأساس الطبقات الفقيرة والمحتاجة من ابناء الوطن، بالتيسير في الخدمات وتوفير الكفاف المالي كما يتم توفير جميع خدمات الوزارة بشكل إلكتروني رقمي، ويأتي ضمن التطور التكنولوجي الحديث في القرن الواحد والعشرين، في إطار رؤية 2030 للمملكة للاتباع الرقمي في الخدمات الإلكترونية.

شروط الحصول على مشهد ضماني

يجب أن يكون من الجنسية السعودية أو لديه بطاقة تنقل لغير السعوديين.

يكون مسجلا من قبل في الضمان الاجتماعي وتم الموافقة على أهليته.

يتم تقديم الطلب في أيام العمل الرسمية، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، جميع أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس.

يقوم صاحب الخدمة بالتقديم عليها بنفسه ولا يقبل من ينوب عنه.

يكون للمتقاعدين تقرير طبي حديث 1443.

ما هي أماكن تقديم المشهد الضماني

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير العديد من فروع مكاتب الضمان الاجتماعي والتي يتم التوجه غليها لاستخراج مشهد ضماني للاستخدام في المؤسسات الحكومية للاستفادة من إعفاءات الضمان، كما قامت الوزارة بتوفير خدمة إلكترونية لبيان فروع الوزارة المختلفة في كافة المحافظات، ويتم الوجه إليها لاستخراج المشهد بسهولة.

ما هي خطوات طباعة مشهد ضماني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية