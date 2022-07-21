دعم ريف يشمل البخور وكم مبلغ الدعم وشروط وطريقة التسجيل عبر reef.gov.sa

دعم ريف يشمل البخور، عندما نقوم بالبحث عن المنتجات التي يشملها دعم ريف، فنجد أن دعم ريف يشمل جميع المنتجات التي يمكن أن تنتجها الأسر الريفية، والتي من بينها، زراعة محاصيل البن، وكذلك إنتاج العسل، كما يشمل هذا الدعم التجارة بالأزهار، والورود، أيضًا الأسر التي تنتج البخور يمكنها أن تحصل على الدعم من منصة ريف، ومن هنا نجد أن هذه المنصة تدعم بشكل كبير كافة الأسر المنتجة، وتحسن من إنتاجيتهم.

دعم ريف يشمل البخور

ومن أجل التقديم في التسجيل على منصة ريف، والحصول على الدعم المالي، والذي يساعد على تحسين الأحوال المعيشية، ويمكن الأفراد بالريف من أن يطوروا من أعمالهم.

كم دعم ريف للبخور

هناك بعض الشروط التي يجب أن يلتزم بها جميع المتقدمين، وذلك لأنها تعتبر الأساس الذي يقوم عليه ذلك الدعم، فيجب أن تكون تلك الشروط متوافقة بشكل كامل مع هؤلاء المتقدمين، ويبلغ أقصى مبلغ للدعم الريفي 54 ألف ريال، ويمكن حساب مبلغ الدعم الشهري عن طريق قسمة المبلغ الإجمالي على 18 شهر.

شروط دعم ريف

هذه الشروط عبارة عن أن يكون الشخص المتقدم ذات جنسية سعودية، كما أنه يعفى من هذا الشرط، جميع الأشخاص الذين لديهم بطاقة مخصصة للتنقل.

أيضًا لا بد أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن 21 عام.

يجب أن يمتلك كل متقدم حساب شخصي بالبنك.

أيضًا يجب أن يكون الدخل الذي يتحصل علي المتقدم لا يتعدى 6000 ريال.

لا يمكن أن تتعدى قيمة الدعم 54 ألف ريال.

يلتزم كل متقدم من تقديم كافة المستندات، والأوراق اللازمة للتسجيل.

يجب على كل متقدم أن يكون لديه مهنة يقوم بها، ولكن ألا تكون هذه المهنة بأحد المصالح الحكومية، أو الهيئات الخاصة.

كيفية التسجيل في برنامج ريف

الخطوة الأولى أن يكوم المتقدم بالدخول على منصة ريف الرئيسية.

بعد ذلك سوف تعرض أمامه العديد من الأيقونات، فيقوم بالنقر على الأيقونة الخاصة بطلب الدعم.

بعد ذلك علينا أن نقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات الخاصة، سوف تحصل على رسالة نصية بها رمز خاص بعملية التحقق، والذي سوف تقوم بإدخاله في الخانة المخصصة له.

هنا تكون قد تمت عملية التسجيل، عليك بالانتظار لمدة لا تتعدى 60 يوم، حيث أن الأمر يحتاج للدراسة قبل الرد.

في ختام ذلك المقال نتمنى أن نكون قدمنا لكم المعلومات التي تفيدكم في هذا الشأن، والتي تدور حول دعم ريف يشمل البخور، حيث أننا تمكنا وبفضل الله، أن نستعرض لكم كافة المحاور التي تبحثون عنها.