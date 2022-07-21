دعم ريف لربات البيوت وشروط وطريقة التسجيل بالتفصيل عبر reef.gov.sa

دعم ريف لربات البيوت، لقد استطاعت الحكومة متعاونة مع وزارة البيئة والريف، من أن تقدم الدعم الكبير لجميع ربات البيوت، وذلك من خلال البرنامج الخاص بالريف، حيث أصبح هناك الفرصة كبيرة، أمام جميه المواطنات بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على الدعم المالي، وذلك من أجل التطوير من الوضع الاقتصادي لهؤلاء المواطنات، ومساعدتهم في إقامة المشاريع الصغيرة التي تناسبهم.

دعم ريف لربات البيوت

لكي يمكنك كمواطنه في التمتع بتلك الميزة، والحصول على الدعم المالي من قبل برنامج الريف الذي طرحته وزارة البيئة، لابد أن تكون الشروط المحددة متوافقة معكي بشكل كامل، وهي كالآتي.

أولًا يجب أن تكون جنسيتك سعودية.

كما أنه من المفروض أن يكون عمرك لا يقل عن 21 عام.

من الواجب أن يكون لديك حساب خاص بأي بنك من البنوك، كما يجب أن يكون باسم المواطنة المستفيدة.

لا بد أن يكون المشروع الخاص بأي مواطنة من المستفيدين لا تزيد تكلفته عن 54 ألف ريال.

على المواطنة أن تكون قائمة في إحدى المناطق التي قامت وزارة البيئة بإدراجها.

على المواطنات المتقدمات للحصول على ذلك الدعم، أن تكون ليس لديها عمل، سواء بجهة حكومية، أو العمل بالقطاع الخاص.

شرط أساسي أن تقوم هذه المستفيدة بالتوجه لمكتب الموارد البشرية، والتي تكون معتمدة، وذلك من أجل جلب جدول منفصل.

كيفية التسجيل في برنامج دعم ريف لربات البيوت 1443

يجب على المواطنة أن تقوم بالدخول على المنصة الخاصة بدعم ريف.

الخطوة الثانية، هي القيام بعملية إنشاء حساب خاص، وذلك سوف يمكننا فعله، من خلال الذهاب على الأيقونة بأعلى الصفحة خاصة بالحساب الجديد.

بعد ذلك علينا أن نقوم بإدخال جميع المعلومات التي تتطلب منا في الاستمارة التي سوف تفتح أمامنا، بعد ذلك علينا أن نقوم بالضغط على أيقونة متابعة التسجيل.

بعدها مباشرة، سوف تصلنا رسالة بها رقم تأكيدي، فنقوم بكتابته، ثم نقوم بالذهاب على أيقونة تأكيد التسجيل، وهنا نكون أكملنا عملية التسجيل.

في الختام قدمنا لكم كل المعلومات التي تدور حول دعم ريف لربات البيوت، وذلك من خلال تقديمنا لشروط هذا البرنامج، وكذلك كيفية التسجيل به.