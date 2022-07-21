نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف الأمن العام نساء 1443 رتبة جندي أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الآلاف من السعوديات هذه الساعات عن رابط تقديم وظائف الأمن العام نساء على رتبة جندي على محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي خاصة تويتر، وقد صرحت القوات الخاصة للأمن العام من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية عن بدء فتح باب التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن العام على رتبة جندي بشرط توفر عدد من الشروط التي سنوضحها لكم خلال المقالة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كافة الخطوات اللازمة للتقديم في وظائف قوات الأمن العام الخاصة للنساء على رتبة جندي وشروط التسجيل فيها، فتابعونا.

تقديم وظائف الأمن العام

تتيح منصة أبشر للتوظيف إمكانية التقديم على الوظائف المعلنة بشأن قوات الأمن العام ابتداءاً من يوم السبت 1443/12/24هـ الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو2022م حتى يوم الخميس 1443/12/29هـ الموافق الثامن والعشرين من نفس الشهر، ونوفر لكم رابط التقديم على الوظائف المذكورة فقط اضغط على الرابط المظلل للإنتقال إليه.

شروط التقديم

تقدم منصة أبشرالإلكترونية العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين بشكل إلكتروني للتسهيل عليهم ومن أبرز هذه الخدمات خدمة التقديم على الوظائف، يجب على النساء المتقدمات على الوظائف المعلنة أن تتوفر فيهن عدد من الشروط اللازمة والتي سنوضحها لكم بالتفصيل كالتالي:

أولاً أن تكون المتقدمة سعودية الأصل.

ثانياً أن تكون لديها شهادة الثانوية العامة أو أعلى.

ثالثاً تتمتع بحسن السير والسلوك.

رابعاً أن تكون لها هوية وطنية سارية.

خامساً لم يسبق لها التعيين في وظيفة حكومية أو عسكرية وتم إنهاء خدمتها.

سادساً لا يجوز أن تكون متزوجة من غير سعودي.

سابعاً لا بد من معادلة الشهادات التي تم الحصول عليها من خارج المملكة.

وبتوفر هذه الشروط يُمكن لكل النساء المستوفين التقديم على هذه الوظائف التي ذكرناها لكم إلكترونياً بالدخول على الرابط المظلل

وفي نهاية مقالنا نكون قد وضحنا لكم كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذا الموضوع الهام، ويُمكنكم السؤال عن أي شىء خاص بالمقال من خلال التعليقات بالأسفل فقط قم بترك تعليق بسؤالك وسنرد عليكم فوراً