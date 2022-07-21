نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل والألتحاق بكلية الملك خالد العسكرية في المقال التالي
شروط التسجيل والألتحاق بكلية الملك خالد العسكرية قد أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، عن بدء التقديم والألتحاق بعد ظهور النتيجة وحصول الطلاب الذكور على شهادة الثانوية العامة، فهي مؤسسة كبيرة تعليمية عسكرية أنشأت لتقديم العلوم العسكرية والأكاديمية للطلبة الملتحقين بها اللائقين لتأدية لخدمة العسكرية من حملة الشهادة الثانوية، ومن أهداف الكلية الرئيسية أنها تسعى دئماً وتجتهد على تخريج دفعة جديدة من الضباط يعملون في وحدات قوات الحرس الوطني بالمملكة.
شروط التسجيل والألتحاق بكلية الملك خالد العسكرية
وقد أعلنت عن فتح باب التسجيل بداية من يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر لعام 1443هـ، وسينتهي التسجيل يوم السبت الموافق 24 ديسمبر لعام 1443هـ، ويستمر لمدة ستة أيام، وقد أوضحت لجميع الراغبين المتقدمين بتقديم الملف الخاص بهم يندرج به درجات التحصيلي، ودرجات القدرات، ودرجات كفايات اللغة الإنجليزية، بشكل آلي من خلال المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية. وإليكم في السطور التالية الشروط الواجب توفرها للتسجيل للألتحاق بكلية الملك خالد العسكرية.
شروط التسجيل والألتحاق بكلية الملك خالد العسكرية
- أن يكون المتقدم سعودى الجنسية، نشأ في المملكة العربية السعودية، ويستثنى من هذا الشرط من نشأ خارج المملكة بسبب عمل الوالدين، أو الدراسة خارج المملكة العربية.
- حسن السيرة، عدم الحكم عليه بأحكام جرائم، أو حدود شرعية
- عدم الزواج من أجنبية (غير سعودية).
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم في بطاقة الهوية الوطنية (بطاقة تحقيق الشخصية) عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام وقت بداية العام الدراسي الجديد بالمملكة.
- تناسب الطول والوزن حسب المقاييس المعمول بها عسكريا، بحيث يكون طول الطالب المتقدم لايقل عن 165 سم مع امكانية الزيادة.
- أن يكون المتقدم متحصلاً على الثانوية العامة للعام الدراسي 1443 هـ بانتظام نهاري.
- أن يكون المعدل التراكمي العام للمقدم بنسبة 80%.
- أن لا تقل درجة اختبار القدرات والاختبار التحصيلي عن 60 درجة.
- أجتياز اختبار STEP لكفاية اللغة الإنجليزية للمركز الوطني قياس.
- يشترط ألا يقل معدل المتقدم في اختبار القدرات واختبار التحصيلي المنعقد تحت إشراف المركز الوطني للقياس عن 60%.
- يجب ألا يقل وزن المتقدم عن 52 كيلو جرام ولا يزيد عن 95 كيلو جرام.
أجتياز المتقدم كافة اختبارات لجنة القبول، ويعتبر هذا الشرط من أهم شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية.
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