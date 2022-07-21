شروط التسجيل والألتحاق بكلية الملك خالد العسكرية قد أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، عن بدء التقديم والألتحاق بعد ظهور النتيجة وحصول الطلاب الذكور على شهادة الثانوية العامة، فهي مؤسسة كبيرة تعليمية عسكرية أنشأت لتقديم العلوم العسكرية والأكاديمية للطلبة الملتحقين بها اللائقين لتأدية لخدمة العسكرية من حملة الشهادة الثانوية، ومن أهداف الكلية الرئيسية أنها تسعى دئماً وتجتهد على تخريج دفعة جديدة من الضباط يعملون في وحدات قوات الحرس الوطني بالمملكة.

شروط التسجيل والألتحاق بكلية الملك خالد العسكرية

وقد أعلنت عن فتح باب التسجيل بداية من يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر لعام 1443هـ، وسينتهي التسجيل يوم السبت الموافق 24 ديسمبر لعام 1443هـ، ويستمر لمدة ستة أيام، وقد أوضحت لجميع الراغبين المتقدمين بتقديم الملف الخاص بهم يندرج به درجات التحصيلي، ودرجات القدرات، ودرجات كفايات اللغة الإنجليزية، بشكل آلي من خلال المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية. وإليكم في السطور التالية الشروط الواجب توفرها للتسجيل للألتحاق بكلية الملك خالد العسكرية.

شروط التسجيل والألتحاق بكلية الملك خالد العسكرية