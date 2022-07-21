نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم واتساب مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد طريقة الحصول على مساعدة مالية وعينية للمحتاجين والفقراء بهذه الشروط في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية سواء كانوا من المواطنين السعوديين نفسهم أو من الأشخاص المقيمة داخل المملكة عن مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد، حيث تعد مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية هي واحدة من أشهر المؤسسات السعودية والتي تم إنشاءها منذ فترة ليست قصيرة واستطاعت فيها تحقيق الكثير من النجاحات العظيمة ومساعدة ملايين الأشخاص التي تحتاج إلى المساعدة من معونات مادية ومساعدات تعليم وصحة.
شروط الحصول على مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد
هناك الكثير من الشروط والمعايير التي وضعتها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للحصول على مساعدة مالية ومساعدة المواطنين ومن بين هذه الشروط ما يلي:-
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المساعدة سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.
- تقوم المؤسسة بمساعدة فئات معينة منها كبار السن الذين لم يعد في قدرتهم العمل ويعانون من أي نوع من الأزمات المالية والأشخاص المصابة بأحد الأمراض المزمنة.
- يقوم الشخص المتقدم بتقديم كل الأوراق الرسمية والصور والمستندات التي تفيد وتؤكد حالة الشخص المتقدم الصحية والاقتصادية والمادية والاجتماعية.
صيغه طلب مساعدة
طريقة الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد
يمكنكم اتباع خطوات بسيطة حتى تتمكنوا من تقديم طلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد ومن بين هذه الخطوات ما يلي:-
- يمكنك التواصل مباشرة مع المؤسسة عبر رقم واتساب مع +966 55 048 4810
- او قم بالدخول المباشر على موقع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية الإلكتروني الرسمي على الرابط الخاص به.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” وهي متوفرة من ضمن الخيارات الموجودة على الصفحة الرئيسية للموقع.
- من “الخدمات الإلكترونية” قم باختيار والنقر على أيقونة “طلب مساعدة مالية من المؤسسة” وسيتم عرض نموذج البيانات أمامك.
- املأ كل البيانات المطلوبة منك وتأكد من أن كل البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة وفي منتهى الدقة وبدون أي كذب أو تزوير.
- أرفق مع البيانات كل الصور والأوراق والمستندات التي تؤكد وتدعم أسبابك التي قمت بإمدادها من ضمن البيانات وتدعم طلبك في الحصول على مساعدة ثم انقر على “تقديم الطلب”.
واتساب الأمير عبدالعزيز بن فهد
- تقدم مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد طرق كثيره للتواصل ومساعدة المحتاج بكل الطرق لذلك قدمه المؤسسة لجميع المواطنين الواتساب الخاص بالمؤسسة من خلال رقم +966 55 048 4810
- وتستطيع التواصل مع خدمة العملاء مباشرة للأمير عبد العزيز بن فهد عن طريق الرقم الخاص بالمقيمين داخلها عبر رقم 485232658966،أو خارج المملكة عبر الرقم 920030003.
- أو عنوان 38 المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.
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