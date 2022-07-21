دعم ريف متي ينزل للمستفيدين وما هى الشروط وخطوات التسجيل للحصول على الدعم

دعم ريف متي ينزل للمستفيدين تساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد نزول دعم ريف 2022م – 1443هـ، ويعتبر برنامج دعم الريف هو أحد البرامج المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لدعم الأسر الفقيرة والتي تحتاج إلى بدء مشاريعها في مجال الزراعة والريف، فتقوم الوزارة بتقديم المساعدات التي قد تحتاج إليها الأسر لدعمها في بدء مشاريعها للحصول على الكسب المادي والوصول إلى مستوى مادي أفضل وحياة معيشية كريمة.

موعد نزول دعم ريف شهر يوليو 2022م – 1443هـ

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ميعاد شهري يتم فيه صرف دعم الريف من تاريخ 1 الى 10 من كل شهر ميلادي وفي حالة مصادفة اليوم ليوم الجمعة فيتم تقديمه ليتم صرفه في يوم الخميس وإذا صادف يوم السبت يتم تأخيره ليوم الأحد حيث أن يومي السبت والجمعة هما يومي إجازة رسمية في السعودية.

شروط الحصول على دعم ريف والتسجيل في المنصة