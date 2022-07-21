نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم ريف متي ينزل للمستفيدين وما هى الشروط وخطوات التسجيل للحصول على الدعم في المقال التالي
دعم ريف متي ينزل للمستفيدين تساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد نزول دعم ريف 2022م – 1443هـ، ويعتبر برنامج دعم الريف هو أحد البرامج المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لدعم الأسر الفقيرة والتي تحتاج إلى بدء مشاريعها في مجال الزراعة والريف، فتقوم الوزارة بتقديم المساعدات التي قد تحتاج إليها الأسر لدعمها في بدء مشاريعها للحصول على الكسب المادي والوصول إلى مستوى مادي أفضل وحياة معيشية كريمة.
موعد نزول دعم ريف شهر يوليو 2022م – 1443هـ
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ميعاد شهري يتم فيه صرف دعم الريف من تاريخ 1 الى 10 من كل شهر ميلادي وفي حالة مصادفة اليوم ليوم الجمعة فيتم تقديمه ليتم صرفه في يوم الخميس وإذا صادف يوم السبت يتم تأخيره ليوم الأحد حيث أن يومي السبت والجمعة هما يومي إجازة رسمية في السعودية.
شروط الحصول على دعم ريف والتسجيل في المنصة
- يشترط ومن أهم الشروط أن يكون الشخص الذي يريد الحصول على الدعم سعودي الجنسية أصلًا ومنشئًا.
- ويستثنى من الشرط الأول أنه في حالة أن الشخص المتقدم أجنبي (غير سعودي).
- ولكن يجب أن يكون معه بطاقة تنقل داخل المملكة العربية السعودية.
- عمر الشخص المتقدم يجب ألا يقل عن 21 عام ويجب أن تكون إقامته الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.
- الدخل الشهري للشخص المتقدم يجب ألا يزيد عن 6 آلاف ريال سعودي والحد الأدنى لدعم الريف السنوي.
- يجب ألا يزيد عن 54 ريال سعودي.
- حصول الشخص المتقدم على الدعم على وثيقة العمل الحر ومدعومة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
- يتم تقديم الشخص على الدعم عبر الإنترنت من خلال منصة “دعم ريف” الإلكترونية وإنشاء حساب خاص على المنصة.
- يقوم الشخص بكتابة كل البيانات الخاصة به ويراجعها مرة أخرى حتى يتأكد من عدم وجود أي خطأ قد يتسبب في حرمانه من الدعم.
- يقدم كل الصور والمستندات والأوراق التي تثبت حالته المادية والتي تفيد استحقاقه للدعم.
- ويقدم فاتورة تفيد انتظامه في سداد الفواتير المقررة عليه مثل فاتورة الكهرباء أو المياه.
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