كاش وفورى 300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب

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كاش وفورى 300 ألف بدون كفيل ، أحد الحلول التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الحصول على مبالغ تمويلية كبيرة بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يبحث العديد من العملاء عن عروض تمويلية تساعدهم على تقسيط المبالغ التمويلية علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تناسب إلتزاملتهم المالية الأخرى.
300 ألف كاش وفورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب
عرض التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، وبمبالغ مالية كبيرة تخدم الاحتياجات المالية والشرائية لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا المنتج السيولة النقدية التي يحتاجون إليها ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة وإجراءات سريعة وفورية ، كما توفر شركة البيت الأهلي للتمويل أيضاً العديد من خيارات السداد والتي يمكن أن يستفيد بها العميل في سداد مبلغ التمويل الشخصي.
ما هى مزايا التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل ؟
- تقدم شركة البيت الأهلي للتمويل العديد من المزايا لجميع العملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي.
- منتج التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- يبدأ التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل بمبالغ مالية قيمتها 5000 ريال سعودي وتصل حتي 300 ألف ريال سعودي.
- لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا المنتج.
- توفر شركة البيت الأهلي للتمويل للعملاء إمكانية التمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ومتاحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.
- يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية تصل مدتها حتي 5 سنوات.
- العملاء العاملين لحسابهم الخاص يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذا المنتج.
- التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل متاح بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.
رابط التقديم على الطلب والشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب
- وفرت شركة البيت الأهلي للتمويل رابط إلكتروني رسمي يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، وذلك عن طريق الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة النموذج بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- عمر الشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة وذلك عند التقدم بالطلب.
- موظفي وموظفات القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية ، يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل.
- يشترط عند التقدم بطلب التمويل الشخصي أن يكون الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب لا يقل عن 5000 ريال سعودي وذلك لاستكمال جميع الإجراءات.
- يجب أن يكون العميل علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي في المملكة العربية السعودية.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط عند التقدم بالطلب أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 6 أشهر وذلك لاستكمال جميع الإجراءات.
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