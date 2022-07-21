كاش وفورى 300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب

كاش وفورى 300 ألف بدون كفيل ، أحد الحلول التمويلية التي دائماً ما يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الحصول على مبالغ تمويلية كبيرة بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يبحث العديد من العملاء عن عروض تمويلية تساعدهم على تقسيط المبالغ التمويلية علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تناسب إلتزاملتهم المالية الأخرى.

300 ألف كاش وفورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

عرض التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، وبمبالغ مالية كبيرة تخدم الاحتياجات المالية والشرائية لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث توفر الشركة للعملاء من خلال هذا المنتج السيولة النقدية التي يحتاجون إليها ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة وإجراءات سريعة وفورية ، كما توفر شركة البيت الأهلي للتمويل أيضاً العديد من خيارات السداد والتي يمكن أن يستفيد بها العميل في سداد مبلغ التمويل الشخصي.

ما هى مزايا التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل ؟

تقدم شركة البيت الأهلي للتمويل العديد من المزايا لجميع العملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي. منتج التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. يبدأ التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل بمبالغ مالية قيمتها 5000 ريال سعودي وتصل حتي 300 ألف ريال سعودي. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا المنتج. توفر شركة البيت الأهلي للتمويل للعملاء إمكانية التمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ومتاحة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية. يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية تصل مدتها حتي 5 سنوات. العملاء العاملين لحسابهم الخاص يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذا المنتج. التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل متاح بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

رابط التقديم على الطلب والشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب