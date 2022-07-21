نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف احصل على 5000 ريال تمويل من سلفه دون الحاجة لتحويل الراتب في المقال التالي

ننشر لكم اليوم طريقة وخطوات الحصول على مبلغ 5000 ريال قرض سلفه، حيث تعمل منصة “سلفة” على توفير قرض سريع وفوري يمكن للشخص الحصول عليه بمميزات متعددة ولكن وفقًا لبعض الشروط التي أقرّتها المنصة، وتعد منصة سلفة هي واحدة من أشهر المنصات الإلكترونية التي توفر القروض الشهرية والتي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وليس بها أي شبهات وسنوضح لكم كيفية الحصول على القرض من سلفة بخطوات بسيطة. كيفية الحصول على 5000 ريال قرض سلفه يقوم الشخص الذي يرغب في الحصول على دعم منصة سلفة الإلكتروني بمقدار 5 آلاف ريال سعودي بالدخول على رابط المنصة.

بمقدار 5 آلاف ريال سعودي بالدخول على رابط المنصة. بعد ذلك يقوم بتسجيل دخول على حسابه على المنصة في حالة أنه لديه حساب.

وفي حالة عدم وجود حساب خاص به يقوم بتسجيل دخول جديد على المنصة وعمل حساب.

يحدد الشخص الذي يرغب في الحصول على القروض بتحديد قيمة القرض الذي يحتاج إلى الحصول عليه ويحدد بعدها فترة سداده المناسبة لها.

يبدأ الشخص الذي يرغب في الحصول على المساعدات بتسجيل كل البيانات المطلوبة منه ويرفق مع البيانات كل المستندات والأوراق المطلوبة منه والتي تدعم طلبه.

يقر ويوافق على جميع الشروط التي أعلنتها المنصة حتى يكون مستحقًا للحصول على القرض الشخصي ويبدأ في مراجعة بياناته والتأكد من صحتها ثم ينقر على أيقونة “طلب التمويل الآن”. شروط الحصول على قرض سلفة الشخصي يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على قرض سلفة سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ.

سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ. يشترط أن تكون إقامة الشخص داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

عمر الشخص المتقدم يجب ألا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

في حالة أن الشخص المتقدم يعمل في أحد القطاعات الحكومية فيجب ألا تقل فترة عمله عن ثلاثة أشهر.

وفي حالة أنه عاملًا في أحد القطاعات الخاصة فيجب ألا تقل فترة عمله عن ستة أشهر.

قيمة القرض وهو “5 آلاف ريال سعودي” يعتبر هو المبلغ الذي يتم تقديمه من التمويل الشخصي.

راتب الشخص يجب ألا يزيد عن 4 آلاف ريال سعودي سواء كان عاملًا في القطاع الخاص أو الحكومي. عمر شويل - جدة كيف احصل على 5000 ريال تمويل من سلفه دون الحاجة لتحويل الراتب - ثقفني

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