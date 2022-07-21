طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية فورية وتسديد الديون

طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية و عينية فورية من المؤسسة، يقدم مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد الكثير من المساعدات والخدمات المالية والعينية لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهناك دور ملحوظ وكبير جدًا يقدمه مؤسسة الأمير عبد العزيز لخدمة المواطنين وتحسين الوضع المادي للعديد من الأسر السعودية، كما يقدم المكتب تسديد الديون وتوفير العلاج و الدواء للأسرة المحتاجة، ولذلك وضعت المؤسسة الكثير من الطرق للتواصل مع المكتب لطلب مساعدة مالية أو علاجية للأسر المحتاجة و محدودة الدخل كما يمكنك تقديم إرسال طلب مساعدة عبر البوابة الرسمية لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.

طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية

هناك الكثير من المساعدات والخدمات التي يقدمها الأمير عبد العزيز بن فهد لمساعدة الأسر المحتاجة وتقديم الدعم لهم، ولذلك يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين الأسر والمواطنين بطرق التواصل مع المؤسسة لطلب مساعدة، وطرق التواصل هي:

يمكنك التواصل مع مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد بالاتصال على الرقم الخاص بالواتساب وهو: 8004000000.

التواصل عبر رقم جوال من داخل المملكة: 485232658966.

يمكنك التواصل مع مكتب المؤسسة من خارج المملكة العربية السعودية على الرقم التالي: 920030003.

كما يمكنك إرسال طلب المساعدة إلي عنوان المؤسسة (المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – طريق الأمير فهد بن سلطان.

خطوات تقديم طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكنك تقديم طلب مساعدة من مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب، يتم مراجعة الطلبات والتأكد من صحتها ثم التواصل مع المتقدم وتقديم الدعم، وخطوات التقديم هي: