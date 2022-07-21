طريقة إضافة المواليد في الضمان الاجتماعي ومتي تتم الإضافة 1444

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عمر شويل - جدة طريقة إضافة المواليد في الضمان الاجتماعي يتساءل عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن طريقة إضافة المواليد في الضمان الاجتماعي ومعرفة متي تتم الإضافة وذلك بهدف زيادة مبلغ الدعم لكي يكفي الاسرة بشكل كامل وتستطيع الاسرة توفير احتياجاتها بشكل كامل وتوفير احتياجات الطفل، ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني طريقة إضافة المواليد في الضمان الاجتماعي بالخطوات وبشكل تفصيلي.

طريقة إضافة المواليد في الضمان الاجتماعي

في ظل حالة ارتفاع الأسعار والغلاء التي تعاني منها البلدان علي مستوي العالم تسعي المملكة العربية السعودية لتوفير كافة احتياجات المواطنين وتقديم الدعم لهم لتيسير وتسهيل تكاليف الحياة علي الاسر متوسطة الدخل، ولذلك اطلقت برنامج الضمان الاجتماعي الذي يعد من اهم البرامج المتواجدة حاليا واصبح هناك الالاف من المستفيدين من هذا البرنامج ويحصلون علي راتب بشكل شهري.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بالرد علي كافة التساؤلات المتعلقة بـ الضمان الاجتماعي وصرحت بانة يمكن للمستفيد إضافة تابع ومولود جديد بعد صدور أهلية الضمان، ويتم ذلك من خلال التعديل علي بيانات الحساب والملف واضافة تابع جديد ولكن لا يمكن إضافة تابع طالما ان الطلب تحت الدراسة وبعد ذلك يتم تقديم الطلب وسيتم مراجعته خلال 24 ساعة.

بالخطوات تسجيل المواليد في الضمان الاجتماعي المطور

يمكنك أتباع الخطوات التالية لكي تتمكن من تسجيل مولود في الضمان الاجتماعي وإرساله للمراجعة:

توجه مباشرة الي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.

قم بالدخول الي حسابك من خلال كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

قم بكتابة رمز التحقق للدخول الي الحساب.

توجه الي خانة الخدمات الالكترونية.

قم باختيار خيار إدارة التابعين.

قم بالموافقة علي الشروط المتواجدة امامك واكتب البيانات المطلوبة.

قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة وانقر علي خيار إضافة تابع.

سيصلك علي الجوال كود تسجيل احتفظ به لكي تتمكن من متابعة الطلب.

وبذلك نكون قد وصلنا الي نهاية المقال ووفرنا لكم بالتفصيل طريقة إضافة المواليد في الضمان الاجتماعي خطوة بخطوة ويمكنك القيام بها من خلال الجوال أو الحاسوب.