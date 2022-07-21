jobs.aramco.. تعرف على رابط وخطوات تسجيل ارامكو لخريجي الثانوية 1443 وشروط القبول في وظائف أرامكو

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jobs.aramco.. رابط تسجيل ارامكو لخريجي الثانوية 1443 وشروط القبول في وظائف أرامكو، يرغب عدد كبير من الطلاب خريجي الثانوية في المملكة العربية السعودية بالتسجيل في شركة ارامكو السعودية للبترول، والتي تعتبر واحدة من أهم الشركات السعودية التي تقدم مزايا متعددة لتدريب الخريجين على برنامج متعددة، وقد قامت شركة أرامكو السعودية خلال الأيام الأخيرة بالإعلان الرسمي عن بداية تسجيل أرامكو لخريجي الثانوية 1443، وذلك من خلال برنامج تم إطلاقه لخريجي الثانوية للتدريب المهني، حيث اعلنت الشركة رسميا بأن الهدف الأساسي من اطلاق هذا البرنامج عن توفير التدريب لخريجي طلاب الثانوية العامة في المملكة السعودية سواء كان من الذكور والإناث، وسوف نستعرض الآن كيفية التسجيل في ارامكو وما هي أهم الشروط المطلوبة للتسجيل.
كيفية التسجيل في أرامكو لخريجي الثانوية 1443
وتعمل شركة ارامكو السعودية من خلال البرنامج المطلق رسميا على تجهيز طلاب خريجي الثانوية العامة والعمل على اعدادهم للمشاركة في الوظائف المختلفة وفقًا لدرجة مهاراتهم الجامعية في الشركة من حيث أقسام علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية، وقد فعلت الشركة الرابط الالكتروني المستخدم في التسجيل من قبل الطلاب، حيث يتم التسجيل مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول مباشرةً إلى رابط التطبيق الرسمي لشركه أرامكو.
- ومن ثم يتم اختيار أحد الخيارات المناسبة لك للتقديم على البريد.
- ثم يتم اختيار تحديد الوصف الوظيفي للتخصص المحدد.
- ومن ثم يتم اختيار أيقونة التقديم الآن.
- ومن ثم يتم إدخال المعلومات الشخصية في صفحة الاختيار الكاملة.
- ومن ثم يتم إرفاق جميع المستندات والشهادات المطلوبة.
الشروط المطلوبة للتسجيل في أرامكو لخريجي الثانوية العامة 1443
وقد حددت شركة ارامكو السعودية مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها لكي يتم التسجيل من قبل خريجي الثانوية العامة 1443، والتي قد جاءت على النحو التالي.
- من الضروري ان يكون الطالب سعودي الجنسية.
- اكدت الشركة انه يجب ان يكون متوسط درجة الثانوية العامة هو 75 أو أعلى.
- كما يكون متوسط درجة القدرات العامة 72 أو أعلى.
- وقد اكدت الشركة على انه من الضروري ان يكون عمر المتقدم أو المتقدمة لا يقل عن 24 عاماً.
- وكذلك قد اعلنت عن سنوات التحاق التخرج من الثانوية العامة: (1440/1439)، (1441/1440)، (1442/1441)، (1443/1442).
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