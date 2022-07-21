نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تطبيق توكلنا الجديد 1443 للاستفادة من الخدمات الجديدة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أناب تطبيق توكلنا بين الحين والأخر عن تقديم افضل الخدمات التي يتم عرضها للمواطنين بالمملكة. حيث دشن إعلان عبر الصفحة الرسمية للتطبيق بتوكلنا يدعو جميع المستخدمين من تحديث توكلنا إلي اخر نسخة. وبين أن التطبيق تم تحديثه ليوائم بيئة التحديثات التي تطرأ علي المجتمع من خلال التكنولوجيا.

ووضح أن التحديث الأخير متاح منذ يوم الأربعاء عبر المنصات التي يتم تشغيل وتحميل التطبيقات بها. وأن الإصدار 3.4.2 من متجر آبل وذلك في حالة تحديث التطبيق من هواتف أيفون. والإصدار الجديد المتاح للتنزيل هو الإصدار 3.5 والمتوفر في متجر جالاكسي ومعرض التطبيقات وجوجل بلاي.

توكلنا يدعو مستخدميه لتحديث التطبيق

وكان السبب من تحديث التطبيق هو تقدم احد المتابعين بالسؤال لخدمة العملاء عن كيفية تحديث بياناته عبر توكنا إذا حدث تغير عليها في منصة أبشر، وأجابت خدمة العملاء بتطبيق توكَلنا أنه في حالة تغير أو تحديث البيانات عبر منصة أبشر الإلكترونية؛ سيتم تحديث البيانات بتوكَلنا تلقائياً دون تدخل من صاحب الحساب، ومن خلال تمرير الشاشة من اعلي إلي أسفل من المحفظة الرقمية سيتم علي الفور ظهور تحديث البيانات.

تطبيق توكَلنا

من الجدير بالذكر أن توكلنا هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، وتم تطوير التطبيق من قبل مركز المعلومات الوطني حيث يوفر ثروة من المعلومات والبيانات بشكل مباشر، ويساعد في الكشف المبكر عن الحالات المشتبه بإصابتها بوباء كورونا وذلك في حالة تفعيل ترخيص المواطن بأعراض العدوي، وذلك بخلاف العديد من الخدمات الهامة التي يقدمها توكلنا للمواطنين والمقيمين بالمملكة.

طرقة تحديث توكلنا للنسخة الجديدة

صرحت هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أن اخر تحديث للتطبيق يتضمن العديد من الإضافات الهامة والتحسينات التي تعمل علي خدمة المواطن السعودي والمقيم، ويمكن تحديث التطبيق سواء كان الهاتف اندرويد أو ايفون أو هواوي من خلال اتباع الخطوات الأتية:

من خلال نظام الاندرويد يتم تحديث التطبيق من المتجر.

أما إذا كان الهاتف من نظام الايفون فيتم تحديث التطبيق من خلال متجر الهاتف.

من خلال الضغط علي الرابط سيتم نقلك للمتجر الخاص، قم بالضغط علي أيقونة تحديث.

انتظر حتي ينتهى الهاتف من التحديث.

قم بفتح التطبيق.

من خلال المحفظة الرقمية قم بسحب الشاشة.

الآن ستجد البيانات محدثة عبر توكلنا في حالة تغيرها بمنصة أبشر.

استرجاع كلمة المرور

من خلال اتباع الخطوات التالية يمكنك استرجاع كلمة المرور المفقودة لدخول تطبيق توكلنا، يتم استرجاع كلمة المرور على النحو التالي: