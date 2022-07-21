نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد – الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة عليك بالتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد لكي تتمكن من تحسين وضعك المالي، ولكن لابد من توافر الشروط المحددة من وزارة التنمية البشرية، وإتباع خطوات تسجيل الدخول لرابط الضمان، حتى تستطيع متابعة أهلية الضمان وكافة التفاصيل إلكترونيًا.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يعتبر الضمان الاجتماعي المطور الجديد من الأنظمة التي تم طرحها لمساعدة المواطنين السعوديين في تلبية احتياجاتهم، ويتم ذلك من خلال توفير دعم مالي بصورة شهرية منتظمة تقدر حسب الفئة المستفيدة منه.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة التنمية البشرية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لطلب دعم الضمان المطور، وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مقيم إقامة دائمة داخل المملكة، ويستثنى الغير سعوديات المتزوجات من رجل سعودي، والسعوديات المتزوجات من الأجانب ويمتلكون أطفال. ألا يتجاوز دخل الأسر عن ١١٠٠ ريال. تقديم المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

الدخول على موقع وزارة التنمية البشرية من هنا، ثم ادخل على خانة الاستعلام عن مستفيدي الضمان.

ادخل رقم السجل المدني، وأيضًا رقم الضمان الخاص بالمستفيد.

اكتب رمز التحقق صحيحًا لمتابعة الخطوات.

اضغط على أيقونة عرض وسوف تظهر لك كافة البيانات على شاشة الموقع.

كيف اسجل في الضمان الاجتماعي الجديد ؟

أتاحت حكومة المملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل الإلكتروني، للتسهيل على المواطنين خطوات تسجيل الضمان الاجتماعي، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

اذهب لرابط الضمان الاجتماعي عبر الإنترنت.

انقر على الخدمات الإلكترونية، ثم تسجيل دخول جديد.

اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها.

تأكد من صحة البيانات، ثم اضغط على حفظ، وإرسال لمراجعة الطلب.

متى الأهلية في الضمان المطور؟

تصل فترة مراجعة ودراسة الأهلية ما بين ٢٥ إلى ٥٥ يومًا من تاريخ تقديم الطلب، حتى يتم مراجعة الطلب والتأكد من أهلية المتقدم في الحصول على دعم الضمان المطور.

ويتم إعلان نتائج أهلية الاستحقاق في الأسبوع الأخير من الشهر الميلادي.

كم يستلم الفرد من الضمان الاجتماعي؟

يستلم الفرد الواحد مبلغ ١٠٠٠ ريال سعودي شهريًا.

والأسر المكونة من فردين تستلم ٢٧٥٠ ريال سعودي.

ويقدر راتب الضمان للأسر المكونة من ثلاث أفراد ٣١٤٠ ريال.

بينما راتب الأسر المكونة من أربع أفراد ٣٧١٠ ريال.

والأسر المكونة من خمس أفراد يقدر راتبها ٤٢٨٠ ريال.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد طرحته السعودية لتحقيق الاستقرار للأسر محدودة الدخل، وهو يتم تحت إدارة وزارة التنمية البشرية تبعًا لشروط الاستحقاق، وخطوات التسجيل لتلقي دعم الضمان المالي.

الضمان الاجتماعي المطور قدمنا لك كافة التفاصيل التي تحتاج إليها، من خطوات التسجيل والاستعلام، وأيضًا مواعيد نتائج الأهلية، بالإضافة إلي ذكر الرواتب التي يقدمها للمستفيدين المسجلين به.