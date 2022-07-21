منصة سلة خطوات أنشاء متجر الكترونى فى المنصة والربح منه

تعتبر منصة سلة التسوق الإلكترونية واحدة من المنصات التجارية المهمة في المملكة العربية السعودية والتي تتيح إنشاء المتاجر الإلكترونية والتربح منه وبيع وشراء المنتجات الرقمية وغير الرقمية وذلك بدون عملة خاصة بالبيع ولهذا سوف نعمل على توضيح خطوات الاشتراك في المنصة والبيع فيها .

خطوات إنشاء متجر إلكتروني في منصة سلة

يستطيع كل من يرغب في الحصول على خدمات المنصة المختلفة من فعل ذلك وذلك من خلال الخطوات التي سوف نوضح فيها كيفية بناء متجر إلكتروني يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك من خلال منصة سلة الإلكترونية على النحو الموضح بالأسفل .

تسجيل الدخول إلى موقع المنصة الخاص بمنصة سلة الإلكترونية.

الضغط على كلمة إنشاء متجر إلكتروني

كتابة البيانات الخاصة بك واسم التاجر ورقم الهوية الوطنية الحديثة والبريد الإلكتروني ورقم الجوال وكلمة المرور

الضغط على كلمة إنشاء متجر إلكتروني

اختيار الباقة المناسبة لك والبدء في تصميم المتجر بالشكل الراغب فيه

مميزات منصة سلة الإلكترونية

تعمل المنصة على تقديم عدد من المميزات الخاصة بالأفراد السعوديين الراغبين في العمل الإلكتروني من خلالها حيث تعتبر واحدة من أهم المنصات التي تساعد العاملين عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية ومن أهم المميزات الآتي :-

تكاليف المتجر قليلة بشكل نسبي عن باقي المنصات

يستطيع العميل شراء كافة المنتجات من خلالها

تستطيع زيادة عدد التصميمات وتغير نمط شكل المتجر

تعمل على زيادة نسبة مبيعاتك بالمملكة

تستطيع إضافة أدوات التسويق بشكل سهل

شروط التسجيل في منصة سلة الإلكترونية

يستطيع أي شخص إنشاء متجر الاكترونى للعمل عبر الإنترنت من خلال منصة سلة مجانًا دون أي مبالغ أو رسوم بشرط استيفاء جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها من قبل منصة سلة وهذه الشروط هي: