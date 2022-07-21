نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هم الاشخاص المؤهلين للدفعة الجديدة من حساب المواطن في المقال التالي
بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأمر الملكي القاضي بالعمل على بدء استقبال دفعات جديدة في برنامج حساب المواطن وذلك بعد إغلاق للتسجيل استمر سنوات عدة أوضحت البرنامج بعد الإقبال الكبير من المواطنين للتسجيل عليه بالكشف عن شروط الأشخاص المؤهلين للحصول على دفعات حساب المواطن والمستندات الواجب تقديمها قبل يوم 16 من كل شهر حتى يتم مراجعة الأهلية .
من هم المؤهلين لدفعة حساب المواطن الجديدة؟
وعلى صعيد متصل أوضح برنامج حساب المواطن كافة التفاصيل الخاصة بالكشف عن الاشخاص المؤهلين للحصول على الدفعات الخاصة بشهر أغسطس 2022 وذلك على النحو الاتى :-
- كل شخص قام بتقديم الاوراق والمستندات الخاصة بطلبه قبل يو م16 يوليو 2022
- كافة المستفيدين السابقين المستوفين للشروط الخاصة بالاستحقاق فى حساب المواطن
- يتم أستقبال طلبات الاعتراض على الاهلية للدفعة 56 بدء من اليوم
شروط أهلية حساب المواطن
هذا وقد أوضح برنامج حساب المواطن من خلال حساب الرسمى على تويتر حول الشروط الواجب توفيرها للحصول على الدعم الخاص بالحساب وذلك وفقا للشروط المحددة على النحو التالى :-
- يجب أن يكون المتقدمين من حملة الجنسية السعودية.
- يجب على المتقدمين الإقامة بشكل دائم في المملكة.
- ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار ذي قيمة عالية أو لديه سجل تجاري.
- كما يشترط ألا يكون مقدم الطلب سجينًا.
- يجب على مقدم الطلب أيضًا ألا يكون مقيم في أحد الملاجئ الحكومية.
- من الضروري التأكد من دقة البيانات المدخلة واتساقها مع البيانات في الجهات الحكومية الخاصة.
- اذكر أيضًا الدخل الشهري للأسرة وعمر المُعالين ، سواء كانوا أصغر أو أكبر من 18 عامًا.
طريقة تقديم اعتراض على دعم حساب المواطن للدفعة الجديدة
هذا وقد أوضح البرنامح خطوات تقديم الاعتراض على نتائج الأهلية للدفعة السابقة رقم 56 وذلك من خلال الخطوات الواردة في السطور الآتية :-
- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.
- اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.
- قم بالدخول على القائمة الرئيسية ومن ثم اختار كلمة الدفعات.
- قم بالاختيار الدفعات التي تم رفضها
- قم بالضغط على كلمة تقديم الشكوى
- قم بتسجيل الشكوى وسبب الاعتراض ومن ثم اضغط على تقديم الشكوى
- سوف يتم فحص الشكوى، وفي حالة وجود خطاء سوف تحصل على مستحقاتك بأثر رجعي.
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