نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة المواليد في برنامج حساب المواطن – عند إضافة مولود في حساب المواطن متى ينزل؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعلم أنك تتساءل عن كيفية إضافة المواليد في برنامج حساب المواطن لذلك سوف نشرح لك الخطوات الإلكترونية التي حددتها حكومة المملكة السعودية للاستفادة من الدعم المقدم للمواليد الجدد، كما أيضًا حددت الحكومة الأشخاص المعفيين من ذلك الدعم، لذلك سوف نطلعك على طرق الاستعلام برقم الهوية، وكافة التفاصيل المتعلقة بإضافة المواليد في برنامج حساب مواطن.

كيفية إضافة المواليد في برنامج حساب المواطن

إذا كنت تبحث عن إجابة لسؤال كيفية إضافة المواليد في حساب المواطن، اتبع الآتي:

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

بعد قيامك بالتسجيل في برنامج حساب المواطن، تستطيع المتابعة والاستعلام من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى حسابك في برنامج حساب المواطن.

اختر الخدمات الإلكترونية، ثم الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

اكتب رقم الهوية الوطنية في المربع المحدد له.

ادخل رمز التحقق لمتابعة الدخول.

اضغط على مربع استعلام وسوف يتم عرض كافة التفاصيل على الشاشة.

المعفيين من حساب المواطن

حددت المملكة العربية السعودية الفئة المعفاة من دعم برنامج حساب مواطن، وهم كالآتي:

الجنسيات الغير سعودية، وتشمل الزوجة لمواطن سعودي وغير حاملة للجنسية السعودية، وأيضًا الزوج الغير سعودي المتزوج من امرأة سعودية.

الأبناء في حالة وجود أحد الأبوين لا يحمل الجنسية السعودية.

الوجود في إحدى السجون مسبقًا، أو دار إيواء حكومية.

كم يأخذ الطفل في حساب المواطن؟

يأخذ الطفل المسجل في البرنامج ٣٠٠ ريال سعودي شهريًا، وهو الحد الأدنى الذي يصرف لكل فرد داخل البرنامج.

ومن الجدير بالذكر بأن الدعم يتم صرفه وفقًا لمعايير الاستحقاق، وأيضًا الدخل الشهري للأسرة المستفيدة.

عند إضافة مولود في حساب المواطن متى ينزل؟

يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يصادف ذلك اليوم عطلة رسمية.

فضلًا عن ضرورة إضافة المواليد قبل اليوم العاشر من الشهر، لكي يتم النظر في طلبك ويصرف الدعم في الشهر التالي مباشرةً.

كيف يتم تحديث بيانات حساب المواطن؟

لابد من تحديث البيانات في حالة حدوث تغيير بها، ويتم ذلك وفقًا للخطوات التالية:

ادخل على الرابط الرسمي لحساب مواطن من هنا.

سجل دخولك باسم المستخدم، وكلمة المرور.

اكتب رمز التحقق.

انقر على مربع استكمال تعديل طلب.

عدل البيانات الجديدة، وتأكد من صحتها.

اضغط على تقديم طلب التحديث.

إضافة المواليد في برنامج حساب المواطن يعد من الخدمات الحديثة التي قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية، فضلًا عن توضيح برنامج حساب مواطن طرق إضافة المواليد وتحديث البيانات عبر موقعه الرسمي.

كيفية إضافة المواليد في برنامج حساب المواطن تتم عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك وفقًا للخطوات سالفة الذكر، كما سردنا لك كيفية الاستعلام، وتفاصيل استفادة المواليد الجدد من الدعم الشهري المقدم عبر البرنامج لضمان حياة مستقرة.