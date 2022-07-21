نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية – وكم مبلغ الضمان الاجتماعي؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم لك الضمان الاجتماعي المطور استعلام برقم الهوية لمعرفة أهلية الطلب، عليك فقط إتباع الخطوات الإلكترونية المعلنة على موقع وزارة التنمية الاجتماعية، كما ينبغي الاحتفاظ برقم الضمان لتسهيل عملية الاستعلام، والذي يساعدك في الاستفادة من خدمات الضمان عبر موقعه الرسمي، ومن الجدير بالذكر ضرورة التسجيل للاستفادة من راتب الضمان الشهري، وسوف نزودك بجميع المعلومات والتفاصيل التي تبحث عنها بشأن الضمان.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام

يتضمن موقع الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية من خلال عدة طرق مختلفة، أبسطها هي طريقة الاستعلام برقم الهوية عبر الإنترنت لضمان سهولة الإجراءات على جميع المستفيدين.

خطوات الاستعلام برقم الهوية

ادخل إلى الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.

اضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

انقر على خيار الضمان الاجتماعي، ثم اختر استعلام.

أدخل اسمك و رمز المرور الخاص بك.

اكتب رقم الضمان و رقم الهوية الصحيح.

استخدم رمز التحقق الذي سيصلك على هاتفك.

اضغط على كلمة عرض لتحصل على كافة بيانات الضمان الاجتماعي الخاصة بك.

استعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

إذا فقدت رقم الضمان الخاص بك، يمكنك إتباع الخطوات التالية:

الاتصال على رقم ١٩٩١١ التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.

اتبع الخطوات اللازمة، ثم ادخل رقم الهوية الخاص بالمستفيد، والبيانات المطلوبة.

سوف تتمكن من الحصول على رقم الضمان.

كيف استطيع التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

ادخل على الموقع الإلكتروني لوزارة التمنية والموارد البشرية.

اختر خانة الخدمات الإلكترونية.

ابدأ عملية تسجيل دخول جديد.

ثم املأ كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

ضع كلمة مرور جديدة.

ارفع الطلب بالضغط على كلمة حفظ.

متى الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور؟

تتراوح مدة دراسة الطلب، ما بين 20 إلى 50يومًا، لتوصيل الدعم لأكثر المستحقين.

يعلن عن نتائج دراسة الطلبات نهاية الشهر الميلادي.

كم مبلغ الضمان الاجتماعي؟

فرد منفصل 1000 ريال سعودي.

أسرة مؤلفة من شخصين تحصل على 1280 ريال سعودي.

أسرة مؤلفة من 5 أفراد لها 2140 ريال سعودي.

عائلة بها 8 أفراد راتبها 3000 ريال سعودي.

عائلة كبيرة من 15 فرد نصيبها يكون 5000 ريال سعودي.

وفر الضمان الاجتماعي المطور استعلام بطرق متعددة لتتمكن من الاطلاع على الأهلية، ومعرفة نتائج دراسة الطلب المقدم، ويتم ذلك إلكترونيًا دون بذل جهد منك.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام شرحنا لك المعلومات التي ترغب في معرفتها من طريقة الاستعلام برقم الهوية، والاستعلام عن رقم الضمان في حالة فقدانه، فضلًا عن خطوات التسجيل الإلكتروني، وأيضًا وقت دراسة الطلب لمعرفة نتيجة الأهلية بالإضافة إلى المبالغ المستحقة لكل أسرة حسب عدد أفرادها.