وزارة الصحة تقضي بصرف بدل إعاشة للقائمين على أعمال الحج 1444

صرف بدل إعاشة للقائمين بأعمال الحج، مؤخرًا تم إصدار قرار هام من قبل وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية يقتضي بضرورة دفع راتب شهر كامل مع راتب إعاشة وذلك لفئة معينة من الموظفين والعمال وهم الذين شاركوا في أعمال الحج هذا العام على أن يكون هذا الراتب راتب شهر كامل بدون نقصان مع بدل إعاشة تقديرًا لجهودهم وتعبهم طوال الفترة الماضية في موسم الحج مع الحجاج على الرغم من الجائحة العالمية فيروس كورونا، وهذا القرار يطبق على جميع الموظفين من داخل المملكة السعودية على أن يتم انتداب الموظفين الذين شاركوا في أعمال الحج ولكن من خارج السعودية من قبل ديوان الوزارة والذين تم إدراج أسمائهم جميعهم في قائمة أسماء الحج لفترة معينة إليكم المزيد من التفاصيل في السطور الآتية.

صرف بدل إعاشة للقائمين بأعمال الحج بالمملكة

يتضمن القرار المعلن عنه من قبل وزير الصحة بالسعودية أن قيمة بدل الإعاشة التي سيتم تقديمها لكافة الموظفين والعمال الذين قاموا بالفعل بالمشاركة في أعمال الحج لهذا العام والمنتمين إلى مديرية الشئون الصحية سواء في مكة المكرمة أو أي إدارة أخرى تابعة لها بالإضافة إلى الموظفين التابعين لفرق الطوارئ أو الأجهزة الحكومية الأخرى، قد تم تحديد قيمة بدل الإعاشة لتلك الفئة السابق ذكرها لتكون خمسمائة ريال سعودي ولكن مع تحديد شرط هام من قبل الوزارة قبل الحصول على بدل الإعاشة وهو ألا يتم الجمع بين تأمين مع معاش عيني وكذلك صرف المعاش التأميني للموظف مع ضرورة أن يكون هناك المقدرة من قبل الوزارة على توفير تلك الميزانية المطلوبة.

إعاشة نقدية للمشاركين بأعمال الحج

القرار السابق يضمن الموظفين المتواجدين في مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة بالإضافة إلى الموظفين الذين يعملون بالقطاع الصحي في مزدلفة وعرفات ومنى بدايةً من أيام الإعاشة وهي بتاريخ الثامن من شهر ذي الحجة إلى الرابع عشر من الشهر ويجب على جميع المشاركين الالتزام بالأماكن والمواعيد المحددة لهم وفقًا للبرنامج حتى يتم احتساب القيمة المحددة للانتداب التي تبدأ من تاريخ بداية العمل حتى موعد الانتهاء.