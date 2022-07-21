نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة أنعام تسجيل الدخول والاستعلام عن دعم المواشي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة أنعام تسجيل الدخول 1444 منصة دعم المواشي قامت وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية بإتاحة بوابة أنعام وذلك حتى يتم تسهيل المعاملات مع المستفيدين من المواطنين والمؤسسات حيث يتم العمل إلكترونيا دون بذل أي مجهود كما قامت وزارة الزراعة السعودية بإتاحة خدمات عديدة يستطيع من خلالها المستفيد من تحقيق المهام المطلوبة ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح بوابة أنعام تسجيل الدخول وأيضاً سوف نقوم بتوضيح بعض من النِّقَاط الهامة التي تخص هذا الموضوع.

بوابة أنعام تسجيل الدخول 1444

لقد تم وضع بعض الخطوات التي من خلالها يتم التسجيل في بوابة أنعام وهذه البوابة التي قامت وزارة البيئة السعودية بإتاحتها لدعم الشباب للعمل وحل مشاكل البطالة وخطوات التسجيل تتمثل في الآتي:

الذَّهاب إلى منصة أنعام الإلكترونية تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

القيام بتدوين كل من الاسم والرقم السري والنقر على أيقونة دخول بعدها مباشرة يتم الدخول إلى الحساب.

ثم يتم تدوين كافة البيانات في الاستمارة الخاصة بالتسجيل.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

وأخيراً سوف يتم استقبال طلبات الدعم إلكترونياً وذلك عن طريق الرابط الخاص بموقع أنعام وزارة الزراعة برقم الهوية.

وزارة الزراعة السعودية الخدمات الإلكترونية

من الممكن أن يتم التسجيل في وزارة الزراعة السعودية للخدمات الإلكترونية حيث يتم ذلك بإتباع بعض الخطوات السهلة والميسرة وقد جاءت هذه الخطوات كما يلي:

الذهاب إلى الموقع الخاص بالبوابة الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على زر تسجيل جديد.

بعدها يتم الضغط على أيقونة تسجيل الأفراد للفرد.

تدوين رقم الهوية الوطنية.

القيام بكتابة كل من تاريخ الميلاد سواء الميلاد أو الهجري وأيضاً كلمة المرور والتأكيد عليه مرة أخرى.

إدخال المكان الذي تم فيه الإصدار.

ثم يتم ذلك بتسجيل المنطقة التي يقيم فيها المستخدم وذلك خلال الصفحة التي تظهر ويجب تدوين كافة الأمور الشخصية للمستخدم.

على المستخدم أن يقوم باختيار المحافظة الذي يتبعها.

يتم تدوين إسم المستخدم مرة باللغة العربية ومرة أخرى بالإنجليزية.

كتابة رقم الجوال الخاص بالمتقدم وأيضاً العنوان الذي يقيم به.

وأخيراً يتم الضغط على زر تسجيل وبعدها سوف يتم إرسال رسالة عبر الجوال أو البريد الإلكتروني تحتوي على رابط يتم النقر عليه حتى يتم تفعيل الحساب.

استعلام عن معاملة برقم السجل المدني وزارة الزراعة

من الممكن أن يتم الاستعلام عن المعاملات بوزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية عن طريق رقم السجل المدني وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى الموقع الخاص بخدمات الزراعة مباشرة.

ثم يتم تسجيل الدخول عن طريق إدخال كافة البيانات المطلوبة.

تدوين رقم السجل المدني.

بعدها سوف يتم ظهور جميع البيانات التي المرتبطة برقم السجل المدني.

وأخيراً يتم طباعة المعلومات التي سوف تظهر.

منصة أنعام تسجيل الدخول البطاقة الصحية

للحصول على البطاقة الصحية البيطرية عند تربية المواشي فعليه أن يقوم بإتباع الخطوات التالية:

الولوج أولا إلى الموقع الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

الضغط على أيقونة خدمات الثروة الحيوانية.

ثم يتم الضغط على أيقونة خدمة إصدار البطاقة الصحية البيطرية حتى يتم الذهاب إلى منصة أنعام.

بعدها يتم تدوين إسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية وأيضاً رقم الإقامة وذلك حتى يتم تسجيل الدخول وفي حالة عدم وجود حساب يقوم المستخدم بإنشاء حساب جديد.

ثم يتم تدوين كلمة المرور.

الضغط على أيقونة دخول.

النقر على أيقونة طلبات العيادات.

الموافقة على كافة الشروط والضوابط.

بعدها سوف يتم الانتقال إلى الصفحة التى تضم بيانات المربي يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة التالي.

تدوين كافة البيانات المطلوبة والضغط على أيقونة التالي.

يتم الانتقال إلى الصفحة التي يوجد بها بيانات الطلب الذي تم تدوينها وفي حالة صحة هذه البيانات يتم الضغط على زر إرسال الطلب.

في حالة الرغبة لمتابعة الطلب فعليه المتابعة بالضغط على أيقونة طلباتي المتواجدة على المنصة.

الاستعلام عن دعم المواشي

من الممكن أن يتم الاستعلام عن دعم المواشي بواسطة إتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة البيئة و المياه والزراعة.

ثم الدخول الى رابط الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

النقر على زر الاستعلام عن معاملات.

بعدها يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن دعم مربي المواشي.

ثم يتم تدوين كافة البيانات المطلوبة لاكمال خدمة الاستعلام.

النقر على زر استعلام.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة سوف يتم ظهور التفاصيل الخاصة بالأحقية في دعم مربي المواشي وأيضاً مواعيد صرف الدعم.

وفي الختام نكون قد قدمنا لكم بوابة أنعام تسجيل الدخول كما تعرفنا على وزارة الزراعة السعودية الخِدْمَات الإلكترونية كما أننا قمنا بتوضيح استعلام عن معاملة برقم السجل المدني وزارة الزراعة وتم من خلال هذا المقال أيضاً التعرف على منصة أنعام البطاقة الصحية والاستعلام عن دعم المواشي.