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عمر شويل - جدة أبشر للتوظيف استعلام برقم الطلب وزارة الدفاع من الخدمات التي أتاحتها وزارة الداخلية السعودية لجميع المتقدمين بطلبات الالتحاق عبر المنصة، بالإضافة إلي إمكانية تقديم طلب الإعادة للخدمات العسكرية الثانوية، وأيضًا لوزارة الدفاع إلكترونيًا، وسوف نوضح لك خطوات الحصول على رقم الطلب، وحجز موعد في الوزارة إذا تم الموافقة وقبولك في وظائف الدفاع المتقدم لها.

أبشر للتوظيف استعلام برقم الطلب وزارة الدفاع

الاستعلام برقم الطلب يمكنك إتباع الخطوات التالية للإطلاع على نتيجة التوظيف:

توجه لمنصة أبشر للتوظيف.

اضغط على الوظائف المتاحة.

وافق على الشروط والأحكام المطروحة أمامك.

انقر على مربع استعلام نتيجة القبول المبدئي.

ادخل رقم الهوية الخاص بك، وتاريخ الميلاد، والجنس، والحالة الاجتماعية.

دون رقم هوية الأب، ورقم الوظيفة.

اضغط على خانة عرض، وسوف يتم عرض نتيجة الاستعلام وبيانات القبول المبدئي من عدمه.

طلب الإعادة للخدمة العسكرية وزارة الدفاع

ادخل للموقع الرسمي لبوابة النفاذ من هنا.

سجل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر قائمة القضايا.

دون البيانات المطلوبة بالكامل في الخانات المحددة لها.

قم بإرسال طلب الإعادة.

إعادة المفصولين من الخدمة العسكرية 1443

يمكنك تقديم طلب الإعادة للخدمة العسكرية في حالة الفصل، عن طريق الخطوات التالية:

سجل دخولك عبر البوابة الوطنية الموحدة من متصفح الويب.

دون اسم صاحب طلب الإعادة، وكلمة المرور في الخانات المحددة، ثم اضغط على مربع تسجيل الدخول.

اضغط على أيقونة القضايا، ثم اختر التماس وإعادة النظر.

اطرح المشكلة المتعلقة بصاحب الطلب، ثم قدم طلب إعادة النظر مع إرفاق المستندات المطلوبة.

كيفية الحصول على رقم الطلب وزارة الدفاع؟

ادخل لبوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة.

اضغط على أيقونة المتقدمين الجامعيين.

انقر على مربع المساعدة.

اختر خانة استعادة رقم الطلب.

دون البيانات المطلوبة ( رقم بطاقة الأحوال لوالد الطالب، رقم الجوال).

ادخل رمز التحقق، ثم اضغط على إرسال.

كيفية حجز موعد وزارة الدفاع؟

يمكنك حجز موعد إلكترونيًا بعد تأكيد نتيجة القبول المبدئي بأنه تم قبولك في الوظيفة المتقدم لها، عبر الخطوات التالية:

سجل دخولك في بوابة التجنيد الموحد.

ادخل البيانات المطلوبة، ثم اضغط على حفظ.

انقر على مربع حجز موعد، وحدد موعد الحجز.

ماهي الأوراق المطلوبة لوزارة الدفاع ثانوي؟

صورة شهادة الثانوية العامة.

صورة من نتيجة جميع اختبارات القدرات.

صورة الهوية الوطنية، صورة دفتر العائلة.

صورة للسجل المدني لجد الطالب.

صورة شهادة معادلة للثانوية في حالة الحصول عليها من خارج المملكة.

أبشر للتوظيف استعلام برقم الطلب وزارة الدفاع تساعدك في معرفة نتيجة القبول المبدئي لوظائف الدفاع التي تم تقديم طلب الالتحاق بها، ويمكنك من خلال أبشر الاطلاع على بيانات طلبك ومعرفة نتيجة القبول، أو أسباب الرفض.

أبشر للتوظيف استعلام برقم الطلب وزارة الدفاع تم توضيح الخطوات الواجب إتمامها، كما ذكرنا لك خطوات تقديم طلب إعادة المفصولين، وطريقة حجز موعد بالوزارة والأوراق والمستندات اللازمة للتقديم على الوظيفة، ولم نغفل عن سرد كيفية الحصول على رقم طلب جديد.