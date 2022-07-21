نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يوليو 2022 في المقال التالي
موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر الموافق يوليو 2022م والموافق شهر ذي حِجَّة من العام الهجري 1443هـ قد تم الإعلان عنه بالتفصيل باعتبار موْعد صرْف الرواتب الخاصة بالمتَقاعدين من الأمور التي تهم عدد كبير من المواطنين السعوديين من الذين قد تقاعدوا عن العمل بسبب الوصول إلى سن التقاعد أو ربما التقاعد المبكر عن العمل لأي سبب آخر مثل الأسباب الصحية أو غيرها، وفيما يلي عبر موقع ثقفني؛ سوف يتم توضيح موعد صرف رواتب الضمان للمتقاعدين لهذا الشهر بالتفصيل.
موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يوليو 2022
[يوم الإثنين الموافق 26/12/1443هـ – 25/07/2022م]؛ حيث قد تم الإعلان رسميًا عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في المملكة العربية السُّعُودية ليكون في يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين 26 من شهر ذي الحِجَّة لعام 1443هـ والموافق بالتقويم الميلادي يوم 25 يوليو (تموز) للعام 2022م. وينطبق ذلك على جميع الأفراد المستحقين لراتب الضمان سواء التابعين إلى القطاع المدني أو التابعين إلى القطاع العسكري أيضًا ، حيث سوف يتم إيداع الراتب في أرصدة جميع هؤلاء المواطنين المستحقين في التاريخ المذكور أعلاه.
طريقة احتساب راتب التقاعد المدني والعسكري في المملكة 1444
يمكن معرفة طريقة احتساب راتب التقاعد المدني أو العسكري في المملكة العربية السُّعُودية وفق النظام الجديد كما قد أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عبر اتباع الخطوات التالية:
- الولوج إلى الصفحة الرسمية الخاصة بِ المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية السعودية
- اختيار الخِدْمَات الإلكترونية ومنها الضغط على (متقاعدين).
- تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم عبر النقر على أيقونة تسجيل الدخول.
- توضيح قيمة الراتب الأخير الذي قد حصل عليه المواطن قبل التقاعد مباشرةً.
- توضيح هل المستخدم صاحب راتب التقاعد رجل أم امرأة.
- تحديد طبيعة المجال الخاص بالموظف سابقًا هل ينتمي إلى القطاع المدني أم العسكري.
- توضيح سبب الحصول على الضمان هل هو بسبب الوصول إلى سن التقاعد عن العمل وهو 60 عام أم بسبب العجز الصحي أم غير ذلك.
- توضيح عدد أشهر وعدد سنوات الالتحاق بالخدمة أي عدد سنوات العمل.
- الضغط بعد ذلك على مربع (قيمة المعاش).
- وهنا ؛ سوف يتم عرض قيمة راتب التقاعد المستحقة الخاصة بالمستعلم بالتفصيل.
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