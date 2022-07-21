نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل مطعم البيك 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد عمل مطعم البيك الجديدة من الأسئلة الشائعة نظرًا لرغبة المواطنين في المملكة العربية السعودية لمعرفة أوقات عمل مطعم البيك الشهير المعروف بالوجبات الشهية ذات المذاق اللذيذ، حيث يعتمد البيك على خلطات مميزة باستخدام توابل وبهارات متنوعة من أجل تتبيل الدجاج مما يجعله في النهاية بهذا الطعم الفريد من نوعه، وفيما يلي نقدم من خلال موقع ثقفني أوقات عمل جميع فروع المطعم في السعودية.

مواعيد عمل مطعم البيك في جدة

تفتح فروع المطعم في جدة أبوابها لاستقبال المواطنين بداية من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الثانية فجرًا، مع الحرص على تقديم خدمة عالية الجودة للعملاء.

مواعيد عمل مطعم البيك في الرياض

يبدأ العمل في فرع البيك ظهرة لبن في مدينة الرياض في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، بينما يغلق أبوابه في تمام الساعة الثانية فجرًا.

بينما يفتح فرع طويق في الرياض أبوابه في تمام الساعة العاشرة صباحًا ويستمر العمل حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

أوقات عمل مطعم البيك يوم الجمعة

يعطي مطعم البيك اهتمامًا بالغًا لتحقيق رغبات المواطنين ومتطلباتهم، وذلك على مستوى جميع فروع المطعم داخل المملكة العربية السعودية.

لذلك فإنه يحرص على بدأ العمل يوم الجمعة في الصباح الباكر، نظرًا إلى حرص الكثير من المواطنين على تناول وجبة الإفطار به بما أنه يوم إجازة أسبوعية.

نجد أن المطعم يفتح أبوابه لاستقبال العملاء بداية من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

موعد وجبة الفطور في المطعم

كما تحرص جميع فروع مطعم البيك على تقديم وجبات مميزة وخفيفة صباحًا لتناولها كوجبة إفطار مشبعة ولذيذة.

حيث يتم تقديم وجبة الفطور في تمام الساعة السابعة صباحًا والتي تتكون من أصناف متنوعة وشهية.

فروع مطعم البيك السعودية

يمتلك مطعم البيك عدد كبير من الفروع منتشرين على مستوى مدن المملكة العربية السعودية.

حيث يوجد فرعان في العاصمة الرياض، وعدد أربعين فرع في مدينة جدة، وثلاثة فروع في المدينة المنورة.

بينما يوجد ستة فروع في مدينة مكة، وفرع واحد فقط في مدينة ينبع، وفرع في مدينة الطائف.