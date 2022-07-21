فروع البيك في السعودية ومصر من الأسئلة الأكثر شيوعًا لما يتمتع به من شهرة واسعة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث يتميز بالوجبات اللذيذة التي تتسم بالجودة العالية والأسعار المناسبة، مع العلم أن مطعم البيك يمتلك فروع كثيرة في المملكة ومصر، وفيما يلي نذكر عناوين الفروع في كلا من البلدين.

فروع البيك في السعودية ومصر

يمتلك مطعم البيك الشهير مجموعة من الفروع في مختلف مدن المملكة، كما يمتلك عدد ستة فروع في مصر، وفيما يلي نتعرف على عناوين الفروع بالتفصيل.

فروع البيك في السعودية

يمتلك البيك عدد كبير من الفروع داخل مدن المملكة، من أبرزها ما يلي:-

فرع شارع فلسطين: شارع الأمير محمد بن عبد العزيز، العزيزية، جدة، يعمل من الساعة 11 صباحًا حتى 2 ليلاً.

شارع فلسطين 2: شارع فلسطين، بني مالك، جدة، السعودية.

فرع البوادي: حي البوادي، مدينة جدة، السعودية.

فرع الخالدية: سعود الفيصل، جدة، يعمل بداية من الساعة 11 صباحًا حتى الواحدة والنصف ليلاً.

البيك البغدادية: طريق الملك خالد، البغدادية الشرقية، جدة.

فرع الحجون: 2164 شارع الحجون، مكة المكرمة، مواعيد العمل من 10 صباحًا حتى الساعة 2 ليلاً، ماعدا يوم الجمعة بداية من 1.30 ظهرًا حتى 2 ليلاً.

فرع سوق الضيافة: منطقة سوق الضيافة، الزاهر، مكة المكرمة.

فرع شارع 24: البحيرات، مكة المكرمة، السعودية.

طريق المسجد الحرام: منطقة العزيزية، مكة المكرمة.

فرع ينبع: المدينة الصناعية، السعودية.

فرع ظهرة لبن: شارع الشفا، ظهرة لبن، مدينة الرياض.

البيك طويق: طريق نجم الدين الأيوبي، حي الطويق، مدينة الرياض.

فروع البيك في مصر

يوجد عدد ستة فروع لمطعم البيك في مصر، وفيما يلي العناوين:-

فروع وسط البلد: 45 شارع طلعت حرب ميدان التوفيقية.

فرع مصر الجديدة: داخل مبنى ستارز سنتر المتواجد في شارع عمر بن الخطاب.

فيصل: أول الطالبية بجانب فرست مول.

فرع العريش: رقم 188 شارع العريش، فيصل، الجيزة.

فرع بورسعيد: شارع صلاح سالم بجانب مسجد الرحمة.

جسر السويس: شارع منشية التحرير.

بذلك نكون أوضحنا عناوين فروع مطعم البيك في المملكة العربية السعودية ومصر، كما أوضحنا مواعيد عمل بعض الفروع في المملكة، للاستمتاع بتناول وجبات لذيذة بأسعار مناسبة وجودة عالمية.