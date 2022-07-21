متى يحق لي تقديم اعتراض على حساب المواطن؟ وكيفية تقديمة عبر ca.gov.sa

يهدف برنامج حساب المواطن إلى تقديم الدعم لمحدودي الدخل في المملكة ولكن يسأل العديد من المواطنون حول متى يحق لي تقديم اعتراض على حساب المواطن؟ السؤال الذي يتساءل عن إجابته العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية الذي قاموا بالتقديم على حساب المواطن إلى تقديم الدعم المالي من قبل الحكومة من قبل ولم يتم الموافقة على طلبهم، أو أن الطلب الذي قاموا بتقديمه تم الموافقة عليه إلا أن مبلغ الدعم الذي حصلوا عليه قليل، وهذا ما سنحاول عرضه عليكم في تقديم اعتراض على نتائج الأهلية في برنامج حساب المواطن ومبلغ الدعم من خلال موقعكم ثقفني.

متى يحق لي تقديم اعتراض على حساب المواطن؟

هناك بعض الأشخاص الذين قاموا بالتقديم في برنامج حساب المواطن إلى تقديم الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية إلا إن طلبهم رفض من قبل الجهات المعنية.

والبعض قد يحصل على الموافقة ولكن قد يكون المبلغ الذي تقدمه لهم الحكومة قليلًا بالنسبة لظروف المعيشة، لذلك أتيحت لهم إمكانية تقديم الاعتراض مرة أخرى.

ومدة الاعتراض على حساب المواطن في غضون ثلاثة أشهر بعد الحصول على الموافقة أو الرفض على الطلب الأصلي.

أما في حالة تخلفهم عن الثلاثة أشهر فلن يكن لهم الحق في تقديم الاعتراض مرة أخرى بعد مرور المدة.

كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن

إذا كنت من الأشخاص الذين يحاولون تقديم الطلب بالاعتراض على حساب المواطن عليك بإتباع الخطوات التالية لتقديم اعتراض، وهي كالتالي:

عليك القيام بزيارة موقع حساب المواطن الرسمي.

بعد ذلك سجل بيانات دخول من خلال اسمك، ورقمك السري، ورمز التأكيد.

ثم قم بالدخول على التأكد من الأهلية في حساب المواطن.

بعد ذلك قم باختيار السبب وراء الرفض.

ثم قم بالدخول على أيقونة تقديم الطلب الاعتراض.

بعد ذلك قم بالدخول على أيقونة نوع المرفق.

ثم قم بتدوين ما يطلب منك من بيانات شخصية خاصة بك في مكانها بكل دقة.

بعد ذلك قم بالدخول على عرض الملف الخاص بك.

ثم قم باختيار المرفق الخاص بك من وحدة التخزين على جهازك.

بعد ذلك قم بالدخول على رفع الملف على الصفحة.

ثم قم بالدخول على ايقونة حفظ البيانات وانتظر حتى تظهر نتيجة الاعتراض.

في نهاية مقال متى يحق لي تقديم اعتراض على حساب المواطن؟ ومدى إمكانية تقديم الاعتراض مرة أخرى فقد قمنا بالإجابة عن ذلك، كما عرضنا لكم كيفية تقديم الإعتراض من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن، فعليك إتباع الخطوات بالترتيب، وعليك التأني في كتابة كافة البيانات والانتظار لحين ظهور النتيجة.