نتيجة الإختبار التحصيلي 1443 بثلاث خطوات الآن مبرررروك النجاح

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عمر شويل - جدة نتيجة الإختبار التحصيلي 1443، التي شغلت بالي الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، بعد أن تمت الاختبارات النهائية منذ فترة طويلة بالإجراءات الاحترازية، التي قامت بها الحكومة السعودية خوفاً علي أبنائها الطلاب والطالبات من إنتقال العدوى بالمرض الجديد التي أصاب جميع دول العالم دون استثناء، هذا الوباء الذي راح ضحيته الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية، لذا قررت الإدارة الحكيمة في المملكة العربية السعودية علي إجراء معظم الإختبارات في جو ملائم محيط بالإجراءات المناسبة، بالإضافة إلي إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من هذا الوباء، بعد أن تم الإنتهاء من إجراء الاختبارات التحصيلية، لذا نكشف لكم عرض نتيجة الاختبار التحصيلي اليوم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

نتيجة الإختبار التحصيلي 1443 بثلاث خطوات الآن

هو إختبار يشمل بعض المواد الدراسية بداية من مقررات الصف الدراسي الأول الثانوي إلي مقررات الصف الثالث الثانوي، يقوم الإختبار في تحليل مستوي الطلاب والطالبات، وقياس الأداء التعليمي الذين تحصلوا عليه خلال الثلاث سنوات الماضية، كما يحدد هذا الإختبار بعض الشروط والمعايير لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات، لذا كان إنتظار الطلاب والطالبات والقلق الشديد الذين مروا بيه خلال الأيام الأخيرة نتيجة إنتظار نتيجة الإختبار التحصيلي كان لهم الحق في ذلك.



رابط الإستعلام عن نتيجة الإختبار التحصيلي

أعلنت هيئة التقويم والتدريب عن نتائج الإختبار التحصيلي، وذلك من خلال رابط الإستعلام عن نتيجة الإختبار التحصيلي بعد الدخول علي الرابط السابق يتبقي ثلاث خطوات للإستعلام عن نتيجة الإختبارات التحصيلية وهي تسجيل رقم الهوية وكلمة المرور والتحقق من الرمز المرئي، كما أعلنت أيضاً علي طريقة أخري تسهيلاً علي طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، حيث يمكنهم الإستعلام عن نتيجة الإختبار التحصيلي من خلال تطبيق توكلنا، والدخول إلي نتيجة الإختبارات.

توزيع درجات الإختبار التحصيلي

شملت توزيع الاختبارات التحصيلية علي أن يكون نسبة الأسئلة من مقررات الصف الأول الثانوي 20%، ونسبة أسئلة مقررات الصف الثاني الثانوي 30 %، ونسبة مقررات أسئلة الصف الثالث الثانوي 50%، حيث تركز الإختبارات علي مواد الفيزياء والاحياء والرياضيات والكيمياء.

موعد إعلان نتائج الاختبارات التحصيلية 1443

كشفت الصفحة الرئيسية لقياس موعد إعلان نتائج قياس الاختبار التحصيلي 1443، والمقرر الإعلان عنها اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022، الموافق الواحد والعشرين من شهر ذي الحجة 1443.

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