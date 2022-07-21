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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa وهو النظام الجديد للضمان الذي تم انطلاقة في أواخر عام 2021، بهدف وصول الدعم الحكومي لمستحقيه، فقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الدعم والحماية الاجتماعية وهي المنصة التي انتقال إليها جميع خدمات الضمان الاجتماعي، ويمكن أيضا من خلال تلك المنصة القيام بتحديث البيانات الخاصة بمستفيدي الضمان، وذلك للاستفادة بالدعم الحكومي وفق الشروط والضوابط الخاصة بالضمان المطور الجديد، ومع استمرار عمليات البحث عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وكيفية تحديث البيانات لمستفيدي الضمان، وشروط الاستفادة بدعم وزارة الموارد البشرية، وما هي الأوراق المطلوبة للتقديم والتسجيل في الضمان المطور، والفئات والحالات المستحقة للضمان، وما هي أسباب رفض الأهلية وقبول التأهل لاستحقاق راتب الضمان، والحالات التي يتم فيها سقوط معاش الضمان الاجتماعي، وطريقة تقديم اعتراض إلكتروني في حال رفض أهلية استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور، كلها من الأمور التي لا تزال محل بحث يومي من قبل مستفيدي برامج الضمان الاجتماعي المطور.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa شروط الأهلية وتحديث البيانات

وتجدر الإشارة إلى أننا من خلال هذا التقرير سنستعرض تفاصيل جميع ما سبق، وسنبدأ أولا بطريقة وخطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد، بالإضافة إلى موعد نزول نتائج استحقاق الأهلية لصرف راتب الضمان، وكذلك موعد نزول إيداع الضمان الاجتماعي بالراجحي وباقي المصارف، كما سنتناول أيضا العقوبات المترتبة على المخالفين في التسجيل ببيانات غير صحيحة في الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وكذلك رقم هاتف الضمان الاجتماعي المجاني الموحد، وكذلك جميع طرق ووسائل التواصل المباشر مع برنامج الضمان الاجتماعي.

طريقة وخطوات التسجيل كمستفيد جديد في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

الدخول إلى رابط منصة الضّمان المطور الجديد “منصة الدعم والحماية الاجتماعية” .

. الانتقال إلى خيار تبويب تسجيل الدّخول.

الضّغط على تسجيل جديد.

إدخال رقم الهويّة “السجل المدني”

كتابة تاريخ الميلاد.

لقيام بإنشاء كلمة المرور خاص بك.

تأكيد كلمة المرور بإعادة إدخالها.

إدخال رمز التّحقّق في المكان المُخصص لذلك.

الموافقة على الإقرار.

الضغط على أيقونة تسجيل.

القيام باتّباع التّعليمات المطلوبة.

تسجيل الدّخول في البوّابة الإلكترونية للضمان.

اختيار الملفّ الموحّد من شريط الأدوات العلوي.

إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

التّحقّق من البيانات ومراجعتها جيداً.

اضغط على تقديم البيانات

اختيار الذّهاب لتعبئة بيانات المنازل.

استكمال تعبئة البيانات المطلوبة ثمّ العودة إلى واجهة الحساب.

الانتقال إلى قائمة البرامج ثمّ التّقديم على البرنامج المُناسب الذي تريد التسجيل به.

خطوات وكيفية تحديث بيانات المستفيد من الضمان الاجتماعي

عمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تفعيل رابط خاص بمستفيدي برامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ويمكن من خلال هذا الرابط التسجيل كمستفيد جديد أو تحديث البيانات أو تقديم اعتراض على رفض الأهلية أو الاستعلام عن حالة طلب الضمان، ومعرفة موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي، وغيرها من الأمور الأخرى التي تهم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وتتلخص خطوات التسجيل كمستفيد جديد في برنامج الضمان الاجتماعي في الخطوات التالية:

خدمة تحديث البيانات لأصحاب حسابات الضمان الاجتماعي المطور تعد من الخدمات الهامة، ويجب على مستفيدي الضمان في حال حدث تغير في بيناتهم القيام بالتحديث الفوري لتلك البيانات، وينم تحديث بيانات المستفيدين من الضمان إلكترونياً من خلال حسابهم بالضمان المطور، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدّخول إلى رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور .

. تسجيل الدّخول إلى حساب المستفيد.

الاطّلاع على البيانات الشخصيّة والتأكّد من صحّتها، والتي تتضمن: “الاسم الأول – اسم الأب – اسم الجد – والعائلة – الجنس – الحالة الاجتماعية – الجنسية”.

النقر على خيار (التالي).

إدخال بيانات العنوان الوطني الشّخصي، وتتضمن: “نوع البريد – المنطقة، المدينة – الحي – الشارع”.

إدخال بيانات التواصل، وتشمل: “رقم الجوال – هاتف المنزل – رقم جوال إضافي – البريد الإلكتروني”

النّقر على “التّالي”.

كتابة البيانات الخاصّة بالحساب البنكي ورقم الآيبان واسم البنك والحالة.

الضّغط على التّالي.

تحديد القيمة الخاصة بالدخل.

إضافة علامة (√) للموافقة على الشروط.

الضغط على التالي.

إدخال كلمة المرور، ثم إجراء التحقق المطلوب.

سيتم إرسال رسالة نصية تفيد قيامك بتَحديث البيانات الخاصّة بك بنجاح.

الفئات والحالات المستفيدة والمقبول أهليتها في الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات والفئات التي لها الحق في الاستفادة من برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وذلك حتى تشملهم مظلة الدعم والحماية الاجتماعية الحكومية، والفئات صاحبة الحق في الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي تتلخص في الحالات التالية:

الأفراد البالغين حتى سن الشيخوخة:

العاجزين والعاجزات عن العمل، سواء أكان عجز دائم أو مؤقتًا أو معاقًا.

الأسر غير معولة وتشمل:

المطلقة مع أبنائها. الأرملة مع أيتام. الأسرة المهجورة. الأسرة المعلقة. أسرة الغائب أو المفقود. أسرة المدمن على المخدرات. الأيتام وهم: يتيم مجهول الأب/الأبوين. يتيمة مجهولة الأب/ الأبوين. يسمح لحاملي بطاقات التنقل التقديم على حيثية يتيم متوفي الأب وحيثية يتيمة متوفي الأب.

امرأة بلا عائل ويشتمل على:

المطلقة، والأرملة، والمهجورة، والمعلقة. زوجة الغائب أو المفقود. زوجة المدمن على المخدرات.

شروط استحقاق أهلية الضمان الاجتماعي المطور الجديدة

وضعت وزارة الموارد البشرية ضوابط وشروط ومعايير لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والتي يجب تحقيقها في الراغبين في التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وتتلخص تلك الشروط والضوابط في التالي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ويُستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية:

زوجة السّعودي، على أن تكون مقيمة إقامة نظامية ولديها الإثباتات اللازمة وتكون سارية الصلاحية. المُطلّقة من السّعوديّ أو أرملته التي لها منه أولاد، بشرط أن تكون مقيمة إقامة نظامية في المملكة ولديها ما يثبت لاستحقاقها معاش الضمان.

الإقامة الدائمة والمستقرة على أراضي المملكة العربية السعودية

يستحق دعم الضمان الفئات من ذوي الإعاقة مع تقديم الإثبات اللازم لحالة الإعاقة.

الأيتام والأرامل التي تعول أيتام.

الذين لديهم بطاقات تنقل سارية المفعول.

أولاد الأرملة أو المُطلّقة السّعوديّة من أجنبيّ، بشرط أن تكون إقامة الأولاد دائمة في المملكة، وتقديم المستندات اللازمة التي يُثبت زواج المرأة من أجنبيّ، وتوافر إقامة سارية للأولاد.

الأوراق والمستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي

لغير سعودي الجنسية: يجب تقديم الهوية الخاصة بالمستفيد.

يجب تقديم الهوية الخاصة بالمستفيد. لذوي الإعاقة: يجب تقديم المستندات الرسمية الخاصة بالإعاقة.

يجب تقديم المستندات الرسمية الخاصة بالإعاقة. لمعاش الأسرة: يجب تقديم كافة بيانات أفراد الأسرة، بشكل منفصل لكل شخص.

أسباب رفض قبول الأهلية لاستحقاق الضمان الاجتماعي

في حال كان لديك أكثر من 2 عاملة منزلية.

إذا تجاوز الدخل الشهري الخاص بالمستفيد الحد المانع للمتقدم.

في حال كان المتقدم يمتلك أكثر من سيارة واحدة.

في حال كان المتقدم في السجن، أو خارج المملكة لمدة تزيد عن 12 شهراً.

طريقة تقديم اعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور

يستطيع الأفراد تقديم اعتراض على الأهلية عند ظهور رسالة “غير مؤهل” في غضون فترة أقصاها 30 يوماً، من تاريخ تقديم الطلب، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية.

تسجيل الدخول عبر إدخال البيانات التالية:

كتابة رقم الهويّة. إدخال كلمة المرور. كتابة رمز التّحقّق المرئيّ.

النّقر على أيقونة تسجيل الدّخول.

النقر على الطلبات من القائمة الرئيسية.

الضغط على رمز العين الموجود أسفل الطلب.

سيظهر حالة الأهلية الخاصة بالمتقدم.

الاطلاع على سبب عدم الأهلية.

النقر على زر “إرفاق”.

تحميل المستندات الداعمة التي تثبت أهليتك.

حالات سقوط الأهلية لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي

حددت المادة 23 من اللائحة التنفيذية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد الحالات التي يتم فيها سقوط معاش الضمان الاجتماعي، وهذه الحالات هي:

في حال ثبوت أن بيانات المستفيد غير صحيحة للحصول على المعاش.

في حال لم يلتزم المستفيد لخطة التأهيل المقررة له.

في حالة وفاة المستفيد، حيث يسقط معاش الضمان الاجتماعي.

في حال كان المستفيد يعيش في أحد المراكز العلاجية، أو ذو الإقامة الدائمة.

عدم تنازل المستفيد عن معاش التضامن الاجتماعي.

في حال تأخر المستفيد عن تحديث بياناته لمدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغه.

رقم هاتف الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد وطرق التواصل

الرقم المجانيّ الموّحد: 920020301 الاتصال يكون من الساعة السابعة 7:00 صباحاً وحتّى الساعة الحادية عشرة 11:00

الرقم المختصر المجانيّ: 19911.

خدمة صوتك مسموع .

. البريد الإلكتروني: [email protected]

منصة العناية بالعملاء توتير .

. فيسبوك.

ما هي العقوبة على كل من خالف شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

تتم معاقبة العائل المصروف له المعاش ولم يقم بإنفاقه على تابعيه، حيث يتم تغريمه بحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي، كما يتم سجنه لمدة 3 أشهر بحد أقصى.

يتم معاقبة الأفراد الذين أخذوا معاش بغير وجه حق بالعقوبات بالسجن لمدة سنة بحد أقصى.دفع غرامة حوالي 10 آلاف ريال سعودي، أو يتم معاقبة الشخص بكلتا العقوبتين.

مدة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ومتى تنتهي

قامت وزارة الموارد البشرية بمدة فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لمدة 6 شهور إضافية، حيث انتهت فترة التسجيل السابقة يوم 23 مايو 2022، وبذلك ينتهي التسجيل في الموعد الجديد في يوم الأحد 5 من ربيع الثاني 1444 والموافق 30 أكتوبر 2022.

نتائج الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور 1443

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية ورباب البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.

تقوم وزارة الموارد البشرية بدراسة طلبات من قاموا بالتسجيل على رابط لضمان من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويتم إصدار دفعات للمقبولين للتأهل لاستحقاق الضمان الاجتماعي من خلال دفعات شهرية، ويتم إرسال رسالة نصية على هواتف المستفيدين.