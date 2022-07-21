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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة الاختبارات المركزية، تسأل الكثير من الطالبة والطالبات في المملكة العربية السعودية، عن موعد التسجيل في منصة الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي، و إن الهدف من إنشاء منصة الاختبارات هو اختبار الطلاب بالمواد الدراسية التي حصلوا عليها العام الماضي، من أجل قياس مدى تحصيلهم لها، ويستطيع الطلاب الدخول على المنصة عبر حساباتهم الموجودة على مدرستي أو عبر حسابات مايكروسوفت أوفيس، كما توفر المنصة مجموعة من الاختبارات مهارات الطلاب وإنجازاتهم المعرفية، تهدف وزارة التربية والتعليم إلى استخدامها لفهم الأفكار والمهارات والمعرفة التي اكتسبها الطلاب وفهم الأشياء والأدوات التي يجب توفيرها لتطوير التعليم وتحسينه وهذا العام 1443هـ، كما يمكن معرفة خطوات التسجيل في منصة مدرستي عن طريق توكلنا و طريقة تفعيل حساب مدرستي.

طريقة التسجيل في منصة الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي

يمكن للطالب تسجيل الدخول إلى منصة الاختبار المركزية في النظام الأساسي لمدرستي باتباع الخطوات البسيطة التالية:

أن يقوم المتقدم بالدخول إلي منصة مدرستي. ثم انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft للطلاب والمعلمين. أضف اسم المستخدم الخاص بالطالب وكلمة المرور، ثم انقر فوق تسجيل الدخول. قم بالنقر فوق أيقونة “الاختبارات”، ثم انقر فوق “الاختبارات المركزية”. ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بالطالب. انقر فوق “إجراء اختبار”، وهو الخيار الأخضر في أسفل يسار الشاشة. قم بالنقر فوق خيار “موافق على جميع الشروط والأحكام”، ثم الضغط فوق “بدء الاختبار”. وأخيرا ابدأ في حل أسئلة الاختبار.

طريقة حل الاختبارات المركزية في منصة مدرستي

يمكن للطالب البدء في حل أي من اختبارات تعزيز المهارات من خلال منصة مدرستي عبر بوابة الاختبارات المركزية، من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الاختبارات. ثم سجّل الدخول إلى الاختبارات النشطة. اضغط فوق إجراء الاختبار في الوقت المحدد. اقرأ جميع التعليمات، ثم انقر فوق أيقونة بدء الاختبار. أجب عن كل سؤال، انقر على حفظ، ثم انقر على زر التالي. عند الانتهاء من حل جميع الأسئلة، يجب النقر فوق أيقونة إنهاء الاختبار.

اختبار تعزيز المهارات

بما أن المملكة العربية السعودية تريد أن تجعل من التعليم الخاص بها أفضل، فحرصت على تدشين منصة الاختبارات المدرسية لتعد فرع من فروع منصة مدرستي، وهذا لكي يتمكن الطلاب من أداء اختبار في الأربع مواد المقررة (اللغة العربية_ اللغة الإنجليزية_ الرياضيات( العلوم) بشكل سهل وسلس من خلال المدرسة أو عن بعد، بحيث تستطيع أن تقوم بالامتحان خلال أربعة وعشرين ساعة فقط من نشر الامتحان عبر اختبار تعزيز المهارات الذي تم إنشائه بالتعاون مع مع مايكروسوفت، وعليك أن تدرك أن مدة هذا الاختبار تتراوح إلى الساعة والنصف تقريبًا.

دخول الطالب منصة الاختبارات المركزية بدون مدرستي

أتاحت وزارة التعليم السعودية إمكانية دخول الطالب إلى منصة الاختبارات المركزية بدون مدرستي من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الاختبارات المركزية. ثم الضغط على “الدخول بحساب مايكروسوفت”. إدخال اسم المستخدم الخصا بحساب منصة مدرستي. ثم الضغط على “التالي”. إضافة كلمة المرور. ثم الضغط على “تسجيل الدّخول”.

رابط لمنصة دخول الاختبارات في منصة مدرستي 1443

توفر منصة مدرستي لجميع الطلاب من الصف الثاني في المرحلة الابتدائية إلى الصف الأول الثانوي، خدمة إجراء اختبارات تعزيز المهارات التي تفرضها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، من الضروري أن يعرف جميع الطلاب رابط التسجيل في منصة الاختبارات المركزية 1443 من خلال منصة مدرستي حتى يتمكن الطالب من التسجيل في هذه الاختبارات وحلها بسهولة. تعد هذه الخدمة الإلكترونية من أبرز الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي للطلاب في المملكة.