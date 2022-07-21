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عمر شويل - جدة خطوات تسجيل الدخول الكادر التعليمي عبر منصة مدرستي هي أحد الخدمات المتوفرة من قبل منصة مدرستي للكادر التعليمي في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للمنتسبين لوزارة التعليم بالمملكة تسجيل الدخول والحصول على كافة الخدمات المتوفرة في المنصة، وتتطلب عملية تسجيل الدخول السيّر على مجموعة من الخطوات اللازمة، حيث أن منصة مدرستي ي عبارة عن أحد أفضل الأنظمة التعليمية التي عملت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاقها في ظل تفشي وباء كورونا، وتهدف الوزارة من خلال أطلاق هذه المنصة إلى تسهيل التعلم على طلاب في كلًا من الروضة والمراحل الابتدائية والمتوسطة وكذلك الثانوية، كما يمكن التعرف علي طريقة إضافة الطلاب في الفصول منصة مدرستي و مميزات منصة مدرستي للتعليم عن بعد.



خطوات تسجيل الدخول الكادر التعليمي عبر منصة مدرستي 1443

يمكن للعاملين في الكادر التعليمي بالمملكة العربية السعودية تسجيل الدخول في منصة مدرستي للعام 1443هـ من خلال الخطوات التالية، ومن ثم الاستفادة من الخدمات المتوفرة:

الدخول إلى منصة مدرستي السعودية. ثم تحديد خيار تسجيل الدخول عبر حساب مايكروسوفت. قم بإضافة اسم المستخدم. ثم النقر على أيقونة التالي. إضافة كلمة المرور، ومن ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

تغيير كلمة المرور لمنصة مدرستي التعليمية

يستطيع الطالب تغيير كلمة المرور لمنصة مدرستي كما يأتي:

زيارة موقع مدرستي وتسجيل الدخول. ثم الضغط على خيار أوفيس 360. النقر على زر الإعدادات التي يشبه شكل الترس. ثم الضغط على خيار تغيير كلمة المرور. كتابة كلمة المرور الحالية في الحقل المخصص. إدخال كلمة المرور الجديدة ثم تأكيدها. النّقر على أيقونة إرسال عند الانتهاء.

خطوات استرجاع حساب منصة مدرستي للكادر التعليمي 1443

يمكن لأي معلم أو موظفي لدى وزارة التعليم بالسعودية استرجاع حساب منصة مدرستي 1443هـ من خلال السيّر على الطريقة التالية:

يجب أولًا تحميل توكلنا على الجوال. ثم يجب تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في النظام. النقر على أيقونة الخدمات. ثم النقر على أيقونة خدمة بيانات منصة مدرستي. التعرف على اسم المستخدم لحساب المعلم. ثم تحديد أيقونة المعلم، ومن ثم النقر على خيار الإرسال. يجب الانتظار إلى حين وصول كلمة المرور في رسالة نصية.

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي

توفر من خلال منصة مدرستي التعليمية خدمة التواصل مع فريق الدعم والإبلاغ عن أي مشكلة في عل المنصة قد تواجه المستخدم، حيث تم تخصيص فريق من الموظفين تكُمن مهمته في الرد على العملاء، وبالتالي تزويدهم بالمعلومات اللازمة لهم، وجاء رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي كالتالي: 920033988.