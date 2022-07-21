شروط استقدام سائق خاص ورسوم استقدام سائق خاص 1444 وخطوات استخراج تأشيرة السائق الخاص كذلك أهمية منصة مساند التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة لطريقة استقدام سائق خاص للمرأة حيث أصبحت كافة التعاملات في المملكة تتم بشكل إلكتروني من خلال المنصات والبرامج الرقمية انجاز للوقت وادخارا للمجهود الذي كان يستنفذ في داخل الجهات الحكومية لذا يجب اتباع خطوات استقدام السائق الخاص إلكترونيا لضمان نجاح عملية استقدام السائق الخاص.

شروط استقدام السائق الخاص 1444

أولا يجب ان لا يقل عمر السائق عن خمسة وعشرون عاما فى حالة ان كان رغبة المواطن ان يكون السائق اعزب.

كذلك يشترط ان لا يقل الحساب البنكي للمواطن عن خمسة وثلاثون الف ريال سعودي.

ايضا بالنسبة لدخل المواطن صاحب طلب الاستقدام لا يقل راتبه الشهري عن خمسة الاف ريال سعودي شهرياً.

ثم يشترط ان يكون المواطن فى حاجه فعليه لاستقدام السائق وفى حالات معينه وهي كالتالي: ان يكون المواطن كبير فى السن. ايضا ان تكون الاسرة لها أطفال فى مرحلة الدراسة.



كيفية استخراج تأشيرة استقدام سائق خاص

أولا الدخول على منصة ساند.

وبعد ذلك اختيار الإصدار الالي للتأشيرات.

ثم النقر على طلب تأشيرة حديثة.

ايضا يجب كتابة البيانات التالية: رقم الهوية. ثم كلمة السر.

وبعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول.

بالإضافة للنقر على تأشيرة الأيدي العاملة.

ثم القيام بتسديد رسوم استقدام السائق الخاص.

ويجب تحديد المهنة والتي تكون سائق خاص.

كذلك ادخال بيانات السائق وهى كالتالي: جنسية السائق. ثم الراتب الشهري.

ويتم الانتهاء من الطلب بالضغط على ارسال ثم يصلك بعد أربعة أيام الرد من منصة مساند.

رسوم استقدام السائق الخاص

وفق ما تم الإعلان عنه من قبل الجوازات السعودية ان تكلفة ورسوم استقدام سائق خاص الى المملكة ستكون قيمتها الفين ريال سعودي حيث يتم دفع رسوم استقدام سائق خاص عن طريق الدفع الالكتروني بعد تقديم طلب الاستقدام فى منصة مساند الالكترونية واستيفاء كافة شروط استقدام السائق الخاص.

شروط استقدام سائق خاص للمرأة