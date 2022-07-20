نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على جواز سفر سعودي إلكترونيًا ورسوم جواز السفر في المقال التالي

كيفية الحصول على جواز سفر سعودي إلكترونيًا ورسوم جواز السفر، لكي يتمكن مقدم الطلب من الحصول على جواز سفر في المملكة العربية السعودية، لا بد من تتبع بعض الخطوات وسوف نعرضها لكم خلال هذا المقال، فابقوا معنا. كيفية الحصول على جواز سفر سعودي إلكترونيًا في البداية، قم بزيارة الموقع الرسمي لأبشر مباشرة

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك وانقر فوق رمز تسجيل الدخول لإكمال عملية تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتفك وستحتاج إلى إدخال رمز التحقق.

بعد ذلك انتقل إلى قسم خدماتي في الصفحة الرئيسية وانقر على أيقونة الخدمات.

سترى بعض الخدمات التي تم تحديد خدمة “جواز السفر” لها، مثل النقر فوق خدمة “إصدار جواز سفر سعودي”.

انتقل إلى صفحة أخرى بشروط الاستخدام وانقر فوق رمز التالي من هناك.

عندما يتم عرض تفاصيل مقدم الطلب، انقر فوق رمز “إصدار جواز السفر”.

قرر كيفية الحصول على جواز سفرك، وأدخل رقم الهاتف المحمول لمقدم الطلب وعنوان البريد الإلكتروني، وانقر على أيقونة “تأكيد”.

حدد فترة صلاحية جواز سفرك لمدة 5 أو 10 سنوات.

انقر فوق المربع الفارغ بجوار “أوافق على شروط الاستخدام” لقبول شروط الاستخدام.

اضغط فوق رمز إصدار جواز السفر لرؤية صفحة أخرى توضح جميع البيانات ونجاح عملية إصدار جواز السفر. إصدار جوازات سفر دولية للنساء يمكنك الحصول على جواز سفر نسائي من خلال جواز سفرك باتباع الخطوات أدناه: يرجى التأكد من دفع رسوم جواز السفر والتقدم بطلب للحصول على جواز سفر مع التفاصيل في مكتب الجوازات في وجود ولي الأمر.

إذا كان مقدم الطلب أقل من 15 عامًا، فيجب تقديم بطاقة الهوية الوطنية ووجود ولي الأمر.

إذا كان عمرك من 16 إلى 21 عامًا، فستحتاج إلى تقديم الأصل ونسخة من بطاقة عائلتك.

أرسل آخر صورتين شخصيتين مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

يرجى ملء جميع البيانات المطلوبة في نموذج طلب جواز السفر وتعبئة تاريخ الاستلام.

عند الاستلام، يجب أن يكون الوصي حاضرًا للتوقيع على صورة جواز السفر وتحديد علاقة الفتاة في الصورة. الرسوم المطلوبة لإصدار جواز سفر سعودي هناك بعض الرسوم التي يجب على المتقدمين دفعها للحصول على جواز سفر بسهولة. تعرف على هذه الرسوم مما يلي:

إذا كان جواز سفرك صالحًا لمدة 5 سنوات، فستكون الرسوم 300 ريال سعودي.

إذا كان جواز سفرك صالحًا لمدة 5 سنوات، فستكون الرسوم 300 ريال سعودي. إذا كان جواز سفرك ساري المفعول لمدة 10 سنوات، فإن رسوم جواز السفر هي 600 ريال سعودي. عمر شويل - جدة كيفية الحصول على جواز سفر سعودي إلكترونيًا ورسوم جواز السفر - ثقفني

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