شروط الصورة للحصول على جواز سفر سعودي للمرأة، لا بد أن تتوافر صورة جواز السفر الخاص بالمرأة السعودية بمعايير معينة، وسوف نوضح ذلك بالتفصيل عبر هذا المقال، فابقوا معنا.

شروط الصورة للحصول على جواز سفر سعودي للمرأة

تعتبر الصورة من الصور المهمة في جواز السفر، وتنحصر متطلبات الصورة في الحصول على جواز سفر سعودي للمرأة على النحو التالي:

لا تقبل الصور بالأبيض والأسود. يجب أن تكون الصورة ملونة لتقديم طلب للحصول على جواز سفر.

إضافة عدد 2 صورة شخصية مقاس 4 * 6.

لا يمكن استخراج الصور أو تنزيلها على الفور.

لا بد أن تكون خلفية الصورة بيضاء أو ملونة.

يجب أن تلتزم المرأة بالملابس الرسمية للمملكة العربية السعودية وأن تعبر عن ملامح وجهها بالكامل.

إذا كانت المرأة ترتدي نظارة فيجب أن تكون عدسة النظارة شفافة حتى لا تعكس الصورة الضوء وتكون ملامح العين واضحة تمامًا.

لا تقم بإمالة وضع التصوير الرئيسي أو تدويره بشكل جانبي. يجب أن يكون الوضع الرئيسي هو وضع الكاميرا الحية.

لن يتم إصدار جواز سفر إذا كانت الصورة بها ظلال أو نقاط.

يحظر استخدام المؤثرات أو المرشحات على صور جوازات السفر السعودية.

الشروط العامة لاستخراج جواز السفر السعودي

يحتاج مواطنو المملكة العربية السعودية إلى الحصول على جوازات سفرهم لدخول المملكة ومغادرتها.

يمكن القيام بذلك بسبب بعض الشروط التي تحددها السلطة المختصة، تحقق منها في الخطوة التالية: