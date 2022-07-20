الاستعلام بالسجل المدني عن نتائج طلاب المراحل المختلفة من خلال نظام نور 1443 في السعودية

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج المراحل المختلفة من خلال نظام نور 1443 يحاول الكثير من الطلاب وأولياء الأمور التعرف على نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول في المملكة العربية السعودية، و لذلك بدأ البحث عن كيفية التسجيل في نظام نور، والذي يكون هدفه القيام بالتسهيل على جميع الطلبة والطلبات وأولياء أمورهم للاستعلام عن نتائجهم، وهو نظام مقدم من قبل وزارة التعليم السعودي يحتوي على الكثير من الخدمات الإلكترونية التى تمكن جميع طلابنا وأولياء أمورهم من استقبال إشعارات النتائج، ويتم اعتماد النتائج ورصدها رسميا من قبل وزارة التعليم السعودي لتتمكن من إعلان نتائج الاختبارات لكافة المراحل الدراسية عبر منصة مدرستي التعليمية العاملة بالنظام الجديد التعليم عن بعد .

الاستعلام بالسجل المدني عن نتائج طلاب من نظام نور

أوضح نظام نور بالسجل المدني نتائج جميع الطلاب في المملكة العربية السعودية، يشتغل الكثير من المعلمين علي تجميع درجات الطلاب و ونسبة حضور الطلاب وغيابهم في الفصول الافتراضية، وذلك كان بديلا من حضور الطلاب بشكل طبيعي خوفا من انتشار فيروس كورونا الذي أصاب العالم أجمع، وينتظر الطلاب والمعلمين و أولياء الأمور ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول على أحر من الجمر، ومن لمفترض إعلان النتائج على نظام نور ويتم الاطلاع عليها باستخدام رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية .

نظام نور لنتائج الطلاب بالسجل المدني

وهي خدمة تقدمها وزارة التربية والتعليم السعودي لأولياء الأمور والطلاب، ويمكن الحصول على الخدمة بإتباع الخطوات التالية :

أن يقوم المستعلم بالدخول إلي الموقع الرسمي لنظام نور . قم بتسجيل الدخول بالسجل المدني . عليك الانتقال إلى أيقونة التقارير . على المستعلم تحديد نوع الشهادة سواء كانت المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية بعد اختيار تقارير الطالب . سوف يظهر لك الموقع النتيجة كاملة متضمنة التقارير والدرجات للطالب .

دخول نظام نور بدون كلمة السر

تعتبر فقدان كلمة سرور الحساب المسجل على نظام نور من الأمور المقلقة لدى البعض، ولكن مكن نظام نور الطلاب من إمكانية الدخول إلى النظام بدون كلمة السر، عبر اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لنظام نور. ثم النقر على خيار هل نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم من صفحة الدخول. تعبئة رقم الهوية في الحقل المخصص لها. ثم إدخال رمز التحقق البشري. النقر على التالي. ثم القيام بالخطوات التالية بإنشاء كلمة مرور جديدة: تدوين الميل الإلكتروني الخاص بالمستفيد من الخدمة. ثم فتح البريد الإلكتروني والنقر على رابط التسجيل الجديد المرسل. إدخال بيانات كلمة المرور الجديد المرسلة على الهاتف. ثم الضغط على أيقونة حفظ التعديلات. وبالإمكان تسجيل الدخول إلى نظام نور بإدخال المعلومات الجديدة.

طريقة استخراج الشهادة من نظام نور

هناك عدة خطوات يجب اتباعها الطالب أو ولى الأمر حتي يتمكنوا من استخراج الشهادات من نظام نور، ومن اجل معرفة درجات نتائج الاختبارات النهائية في الفصل الدراسي الأول يتبع الأتي :

تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي لنظام نور لنتائج الطلاب برقم الهوية .

في الحقول الفارغة قم بكتابة بيانات الدخول الخاصة بولي الأمر بكل دقة .

ستجد رابط إشعار نتائج الفصل الدراسي الأول قم بالنقر علية .

سيقوم بتحويلك نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط صفحة جديدة بها رابط إشعار نتيجة الطالب أنقر عليه .

قم باختيار الفصل الدراسي الذي تريد استخراج شهادته .

نقوم بالنقر علي أيقونة بحث .

سوف يظهر لك بيانات الدرجات لجميع المواد الدراسية بشكل مفصل .

نظام نور برقم الهوية للمعلمات

يمكن الدخول إلى نظام نور من خلال اسم المستخدم الخاص بالمعلمات بشكل مباشر، ويعتبر نظام نور للمعلمين والمعلمات هو نظام مميز يعمل على تقديم خدمات الإجازات وتفاصيل المرتب وطلبات النقل وخدمة التسجيل وتقديم جميع المعلومات للإدارة المدرسية بشكل إلكتروني من قبل المعلمين والمعلمات، فقد عمل النظام على تخصيص صفحة للمعلمين والمعلمات والتي تمكنهم من القيام بكافة المهام التعلمية بصورة إلكترونية سهلة.

رابط أعاده كلمة السر نظام نور

تُشكل كلمة السر لدى نظام نور الأهمية الكبيرة، وذلك كونها هي المفتاح الذي يمكن من خلاله الدخول إلى الحساب والتعرف على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بمالكه، ويمكن لمالك الحساب تغير كلمة المرور وإضافة كلمة مرور جديدة في حال نسيان كلمة المرور، فقد أتاح النظام خدمة استبدال كلمة المرور أو الحصول على كلمة جديدة في حال نسيانها، ويتطلب ذلك الدخول إلى نظام نور عبر رابط أغادة كلمة السر نظام نور الرسمي.

وفى نهاية مقالنا نكون قد أوضحنا كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور برقم الهوية الوطنية أو بالسجل المدني بشكل إلكتروني، مما يسهل على ولى الأمر والطالب في معرفة النتيجة لجميع المراحل.