نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار الراتب الإضافي حساب المواطن وكيف يتم تعديل الدخل في حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمرار الراتب الإضافي حساب المواطن وحقيقة ذلك الأمر الذي انتشر علي بعض مواقع البحث . وذلك بعد صدور قرار فتح التسجيل في حساب المواطن منذ أيام قليلة مضت حيث صرح برنامج حساب المواطن عبر تويتر . بأنه تم فتح التسجيل الجديد في حساب المواطن لمن يرغب من المواطنين السعوديين شرط تنفيذ الشروط الخاصة بالتسجيل . كما شهد تسجيل جديد في حساب المواطن 1443 أقبال شديد من المواطنين لكي ما يتم تحسين المعيشة والدخل الخاص بالأسر . كذلك اهتم العديد من المسجلين الجدد بتساؤل كم يبلغ دعم حساب المواطن والذي أقره البرنامج وفقاً لعدد أفراد الأسرة . والدخل الخاص بها حيث تم وضع حد مانع لصرف حساب المواطن وفقاً للضوابط المنصوص عليها . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي كيفية تعديل الدخل بحساب المواطن

استمرار الراتب الإضافي حساب المواطن

فيما يخص شأن استمرار الراتب الإضافي حساب المواطن للمواطنين القدامي والجديد المسجلين مؤخراً . حيث بصدور القرار السابقة بصرف دعم حساب المواطن الإضافي كان لمرة واحدة فقط وفقاً للتصريحات الرسمية . ولم يصدر أي تصريح رسمي بتكرار أو استمرار صرف حساب المواطن . ولذلك وجب التنويه بأن القرار الصادر للراتب الإضافي كان مفاده أنه . يستمر لنهاية العام الجاري فقط ولن يكرر . أما فيما يخص التسجيل في حساب المواطن فما زال مستمراً لمن يرغب وفقاً للشروط والضوابط المعلنة . ولذلك سنعرض خطوات تسجيل جديد في حساب المواطن 1443 عبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” .

استمرار الراتب الإضافي حساب المواطن والتسجيل في البرنامج

بعد أن وضحنا حقيقة استمرار الراتب الإضافي حساب المواطن نعرض خطوات تسجيل حساب المواطن كالآتي :-

يتم الدخول علي الموقع الرسمي لحساب المواطن عبر الأنترنت . كما يتم اختيار أيقونة تسجيل جديد في حساب المواطن 1443 . يتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة علي موقع حساب المواطن كما هي وبشكل صحيح . كذلك أذأ ما كان هناك أفراد تابعين يتم تعبئة البيانات الخاصة بهم علي الموقع . يجب عليك الموافقة علي شروط وأحكام حساب المواطن المعلنة . يتم رفع كافة المستندات المطلوبة . بعد الخطوات السابقة يتم الضغط زر التسجيل في حساب المواطن . يرسل حساب المواطن رسالة تحتوي علي رقم الطلب لهاتفك قم بتسجيله وتعيين كلمة المرور علي الموقع . كما يتم تسجيل رمز المرور الظاهر بالصفحة الرئيسية ومن ثم أضغط مربع دخول . بتلك الخطوات تكون عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن قد تم . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي موعد صرف دعم حساب المواطن .

موعد صرف حساب المواطن لشهر أغسطس القادم

كما هو معتاداً منذ أنطلاق برنامج حساب المواطن بأن صرف الدعم الخاص بالبرنامج يتم في كل يوم 10 من الشهر . ألا في حالة أن يوم 10 من الشهر كان موافقاً ليوم عطلة رسمية داخل المملكة العربية السعودية . كما أن يوم 10 أغسطس القادم سيوافق يوم أربعاء لذلك سيتم صرف حساب المواطن في نفس اليوم . وفيما يخص كيفية تعديل الدخل في حساب المواطن سنتعرف علي تفاصيلها في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

نتشرف بخدمتك عبر 4 قنوات في برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/ayXFvn7uBr — حساب المواطن (@citizenaccount) نتشرف بخدمتك عبر 4 قنوات في برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/ayXFvn7uBr — حساب المواطن (@citizenaccount) July 17, 2022

كيفية تعديل الدخل في برنامج حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن خمس خطوات يتم من خلالها تعديل الدخل في حساب المواطن عبر الموقع الرسمي كالآتي :-

يتم أولاً تسجيل الدخول علي موقع حساب المواطن الرسمي .

الرسمي . كما يتم اختيار أيقونة تفاصيل الطلب في الصفحة الرئيسية .

بعد ذلك اختيار قائمة الإفصاح عن الدخل .

كذلك يجب تسجيل بيانات التابعين وبيانات الدخل الخاصة بمستفيد دعم حساب المواطن .

. بعد تسجيل بيانات تعديل الدخل قم بالضغط علي “حفظ التعديلات” .

كما هناك أيضاً قائمة خاصة بمعرفة كم يبلغ دعم حساب المواطن بالتفصيل علي الموقع .

بالتفصيل علي الموقع . وعبر خدمة حاسبة حساب المواطن يتم معرفة كافة تفاصيل قيمة الدعم التي سيتم صرفها .

يتم معرفة كافة تفاصيل قيمة الدعم التي سيتم صرفها . تلك هي خطوات الإفصاح عن الدخل وتعديل بياناته عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .

حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://t.co/sqAGIcdm2I pic.twitter.com/vHdZbRnZ3i — حساب المواطن (@citizenaccount) حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 56 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://t.co/sqAGIcdm2I pic.twitter.com/vHdZbRnZ3i — حساب المواطن (@citizenaccount) July 13, 2022

استمرار الراتب الإضافي حساب المواطن لمدي الحياة لم يصدر قرار رسمي بذلك الأمر حيث صدر القرار . فقط بصرف الدعم الإضافي لمرة واحدة وربما يستمر لنهاية العام الجاري فقط كما ذكرنا في سطور مقال “موقع ثقفني” .

كما تم توضيح الموعد المعلن من برنامج حساب المواطن لصرف الدعم القادم لشهر أغسطس حيث كما هو معتاداً من . شهور سابقة سيتم صرف دعم حساب المواطن يوم 10 من شهر أغسطس القادم . حيث أنه يوافق يوم أربعاء وذلك اليوم لن يكون عطلة رسمية داخل المملكة العربية السعودية ولذلك . سيتم صرف حساب المواطن لكافة المستفيدين في نفس اليوم .