نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة وشروط نقل ملكية سيارة في المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة نقل ملكية سيارة في المملكة، تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم الخدمات بشكل ميسر وسريع لجميع رعاياها، ويأتي ذلك عن طريق شبكة الأنترنت دون الحاجة لذهاب إلى أي إدارة لتنفيذ الخدمة الذي يريدها، يعد نقل ملكية سيارة من شخص لآخر أمر منتشر في الأوقات الأخيرة، وضعت مجموعة من الشروط لنقل ملكية السيارة في المملكة السعودية، وبعد تعديل بعض التقنيات التي تعمل عليها الحكومة السعودية اصبح أمر نقل ملكية السيارة في وقتنا هذا في المملكة يكون بشكل سريع ويكون ذلك عن طريق مجموعة من معارض السيارات والتي تكون معتمدة بشكل قانوني من الحكومة السعودية، ويكون هناك ثلاث أشخاص: البائع والمشتري وموظف المعرض، هنا يجب أن يكون المعرض مشتركا في خدمة تم المرورية لإتمام عمليات نقل الملكية، ويمكن معرفة طريقة حجز موعد تجديد رخصة القيادة السعودية 2021 و شروط استخراجها.

طريقة نقل ملكية السيارة في المملكة

وتقدم وزارة الداخلية والمرور خدمات إلكترونية من خلال منصة أبشر، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة نقل ملكية سيارة وتكون عن طريق الخطوات الأتية :

أن يقوم المستخدم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية . قم بتسجيل الدخول وكتابة اسمك وكلمة المرور الخاصة بك . أنقر على “خدماتي”، ثم أنقر على “خدمات المرور” . عليك بالتوجه إلى الصفحة الخاصة بخدمات المرور . على المستخدم النقر على زر “عرض السيارة للبيع”، ثم إدخال بيانات السيارة المطلوبة كماركة السيارة و الموديل و موعد انتهاء الرخصة . قم بإدخال البيانات الخاصة بالمشتري الذي يريد أن ينقل ملكية السيارة إليه . يجب أن يقوم المشتري بتسجيل دخوله إلى نظام أبشر ويختار “خدمة مبايعة مركبات” . ينقر المشتري على “طلبات الشراء”، وبعد ذلك قم باختيار السيارة المراد شراؤها، والتي سبق أن سجلها البائع . و أخيرا قم بسداد الرسوم وإدخال البيانات المطلوبة والاستمرار حتى إنهاء الإجراءات بنجاح .

شروط ومتطلبات نقل ملكية رخصة سير في السعودية

إحضار رخصة السير الأصلية. ثم إحضار صورة من بطاقة الأحوال الشخصية (السعوديين). إحضار عقد المبايعة من معرض معتمد في نفس المدينة. ثم إحضار تعريف مصدق من الكفيل، مع صورة من الإقامة (غير السعوديين). إحضار صورة من رخصة القيادة. ثم دفع الرسوم المقررة. إحضار ملف لحفظ الأوراق.

شروط نقل ملكية السيارة في السعودية

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها قبل البدء في نقل ملكية السيارة، ومن ضمن هذة الشروط ما يلي :

يشترط أن تكون السيارة مفحوصة بالفحص الدوري من خلال الإدارة العامة للمرور . أن تكون جميع الغرامات والمخالفات مسددة من قبل كل من المشتري والبائع . يجب أن يكون التامين ساري على السيارة . يشترط أن تكون رخصة القيادة للبائع والمشتري سارية، ويلزم أيضا أنت تكون رخصة السيارة سارية . يشترط أن تكون إقامة المقيم سارية الصلاحية . أن تكون صلاحية الهوية الوطنية للمواطن سارية .

الأوراق المطلوبة لنقل ملكية سيارة في المملكة

حددت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية بعض الأوراق التي يجب تجهيزها وتقديمها من أجل البدء في اجراءات نقل سيارة في السعودية وهي كالتالي :

صورة من الهوية الشخصية و صورة من رخصة السيارة. تقديم إيصال سداد المخالفات . قم بتعبئة نموذج نقل الملكية بكل دقة، وتوثيق عقد البيع لدى الجهات المعنية . عليك بدفع رسوم نقل ملكية السيارة . صورة من رخصة القيادة.

قيمة رسوم نقل ملكية سيارة في السعودية

عملت إدارة المرور في المملكة العربية السعوديّة، على تحديد الرسوم التي يجب دفعها، في حال طلب نقل ملكية السيارة من شخص لآخر، وفي حال أن تم دفع هذه الرسوم، فيمكن إتمام عملية النقل بكل سهولة، وجاءت الرسوم علي النحو التالي:

قيمة رسوم نقل الملكية الخاصة، بمركبات الأشغال العامة تبلغ 300 ريالًا سعوديًا. ثم تحدد رسوم نقل الملكية الخاصة بالدراجات الآليّة تبلغ 150 ريالًا سعوديًا. رسوم نقل الملكية الخاصة الحافلات العامة تبلغ 300 ريالًا سعوديًا. قيمة رسوم نقل الملكية الخاصة بسيارات النقل العام تبلغ 300 ريالًا سعوديًا. ثم تحدد قيمة رسم نقل الملكية الخاصة بسيارات الأجرة تبلغ 300 ريالًا سعوديًا. قيمة رسوم نقل الملكية الخاصة بالحافلات ذات الحجم الصغير تبلغ 150 ريالًا سعوديًا. رسوم نقل الملكية الخاصة بمركبات النّقل الخاص تبلغ 150 ريالًا سعوديًا. قيمة رسوم نقل الملكية الخاصة بالمركبات الخاصة تبلغ 150 ريالًا سعوديًا.

رسوم الدراسة في مدارس تعليم القيادة في السعودية

رسم التحاق لدورة طالبي رخص القيادة الخصوصي للمنتظم 435 ريال. ثم رسم التحاق لدورة رخص القيادة العمومي من منسوبي المؤسسات أو الشركات التي لديها برنامج معتمد لتعليم قيادة السيارات ولطالبي رخص القيادة العمومي من حاملي رخص القيادة الخصوصي سارية المفعول والتي مضى عليها مدة لا تقل عن سنتين 435 ريال. رسم التحاق لدورة رخص القيادة العمومي ممن لا يدخلون ضمن ما سبق 560 ريال. ثم رسم التحاق بدورة خصوصي منتسب 100 ريال.

شروط نقل ملكية السيارة للنساء

وضعت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربي السعودية مجموعة من الشروط الخاصة بنقل السيارة للنساء، وجاءت شروط نقل ملكية السيارة للنساء على النحو التالي:

يشترط أن تكون رخصة السير للمركبة سارية. ثم يشترط أن يكون ثمن المركبة ما بين 5000 وحتى 200000 ريال سعودي. يشترط أن تكون حالة المركبة سليمة وغير مطلوبة أو محجوزة موقوفة أو مفقودة. ثم يشترط عدم توفر أي مخالفات على المشتري أو المركبة على حد سواء. يشترط فحص دوري للمركبة ساري المفعول. ثم يشترط أن يكون تأمين للمركبة ساري المفعول. يشترط سداد الرسوم الحكومية من خلال نظام سداد. ثم يمكن لمقيم امتلاك سيارتين من نوع خاص. وذلك بشرط أن تكون المركبتان بحد أقصى 8 مقاعد لكًا منها. يشترط أن يكون كل كلًا من البائع والمشتري مسجلين لدى منصة أبشر الإلكترونية. يسمح مبايعة المركبات من نوع الخصوصي أو النقل الخاص للمواطنين. وكما أنه يمكن للمقيمين نقل المليكة للمركبة من نوع خصوصي فقط.

هل يمكن نقل ملكية السيارة بدون حضور صاحب السيارة

يمكن للمشتري نقل ملكية السيارة المرغوب شراءها بدون حضور صاحب السيارة، وذلك من خلال قيام صاحب السيارة بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية والقيام بالإجراءات اللازمة لنقل ملكية السيارة، وكما يمكن من خلال دفع رسوم نقل السيارة بشكل إلكتروني والتي تبلغ 200 ريال سعودي، وذلك دون الحاجة إلى الحضور

وأخيرا نكون قد أوضحنا جهود المملكة السعودية في توفير الجهد والوقت لرعياها بتقديم الخدمات الإلكترونية، وعرضنا أيضا في مقالنا كيفية نقل ملكية السيارة وشروط ذلك والأوراق المطلوبة .